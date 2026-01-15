وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة: الإسراء والمعراج والدروس المستفادة

وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق 16 يناير 2026، ليكون حول “الإسراء والمعراج والدروس المستفادة”. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوعية المسلمين بأهمية هذه المناسبة الدينية العظيمة واستلهام العبر والدروس منها.

أهمية الإسراء والمعراج في الإسلام

تعتبر حادثة الإسراء والمعراج من المعجزات الكبرى التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلا. تحمل هذه الحادثة دلالات عميقة على قدرة الله وعظمته، وتؤكد على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته الرفيعة.

الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج

تتضمن حادثة الإسراء والمعراج العديد من الدروس والعبر التي يمكن للمسلمين استلهامها في حياتهم اليومية، ومن أبرزها:

الإيمان بقدرة الله المطلقة: تؤكد الحادثة على أن الله قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

تؤكد الحادثة على أن الله قادر على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الثقة بنصر الله: تبين الحادثة أن الله ينصر رسله وأوليائه، ويؤيدهم بالمعجزات والآيات.

تبين الحادثة أن الله ينصر رسله وأوليائه، ويؤيدهم بالمعجزات والآيات. أهمية الصلاة: فرضت الصلاة في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، مما يدل على عظيم مكانتها وأهميتها في الإسلام.

فرضت الصلاة في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، مما يدل على عظيم مكانتها وأهميتها في الإسلام. التوكل على الله: يجب على المسلم أن يتوكل على الله في جميع أموره، ويسعى لتحقيق أهدافه مع الاعتماد عليه سبحانه.

دعوة الأوقاف للأئمة والخطباء

دعت وزارة الأوقاف الأئمة والخطباء إلى الالتزام بنص الخطبة التي ستعممها الوزارة، مع مراعاة الوقت المحدد وإبراز الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج بشكل واضح ومبسط، لكي يستفيد منها جميع المصلين.