تحذير عاجل من تناول الوجبات السريعة.. خلي بالكم على ولادكم من هذه الأكلات

حذرت دراسة حديثة من المخاطر الصحية الجسيمة الناتجة عن الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة، مؤكدة أن هذا النمط الغذائي قد يتجاوز مجرد زيادة الوزن ليصل إلى أمراض مزمنة خطيرة، مثل السكري وأمراض القلب، بل وقد يسهم في تقصير العمر المتوقع.

وأوضحت الدراسة، التي راجعتها خبيرة التغذية جيمي جونسون، أن الوجبات السريعة غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكريات والصوديوم، في مقابل افتقارها للألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ما يجعلها خيارًا غير صحي عند تناولها بشكل متكرر، وفقًا لموقع Verywell Health.

زيادة الوزن والسمنة

يرتبط الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة ارتباطًا مباشرًا بزيادة الوزن والسمنة، نظرًا لاحتوائها على لحوم معالجة، وكربوهيدرات مكررة، ودهون ضارة تؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وزيادة تراكم الدهون. وتشير مراجعات علمية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة أكثر من مرة أسبوعيًا ترتفع لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة قد تصل إلى 129% مقارنة بمن يتجنبونها.

مقاومة الأنسولين والسكري

تؤدي الكربوهيدرات المكررة والسكريات الموجودة بكثرة في هذه الوجبات إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم، ما يجبر البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين. ومع تكرار هذا الضغط، قد تتطور مقاومة الأنسولين، وهو ما يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 68% لدى من يتناولون الوجبات السريعة مرتين أو أكثر أسبوعيًا.

أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

لا تقتصر الأضرار على السمنة والسكري فقط، إذ أظهرت الأبحاث ارتباطًا وثيقًا بين الاستهلاك المستمر للوجبات السريعة وأمراض القلب والأوعية الدموية، نتيجة ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الالتهاب المزمن والإجهاد التأكسدي، فضلًا عن ارتفاع ضغط الدم بسبب المحتوى العالي من الصوديوم. وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة احتمالات الإصابة بمضاعفات قلبية خطيرة.

تأثيرات نفسية وجسدية

أشارت الدراسة إلى أن الاعتماد اليومي على الوجبات السريعة لا يؤثر فقط على الصحة الجسدية، بل يمتد إلى الصحة النفسية، حيث يرتبط بنقص العناصر الغذائية الأساسية وزيادة الإجهاد التأكسدي، ما قد يرفع احتمالات الإصابة بالاكتئاب والتوتر النفسي بنسبة 16%. كما قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات النوم، وانخفاض مستويات الطاقة، ومشاكل هضمية تؤثر سلبًا على جودة الحياة.

الشيخوخة المبكرة وخطر الوفاة

وحذرت الدراسة من أن الإفراط في الوجبات السريعة يسرّع من الشيخوخة الالتهابية في الجسم، ويرفع خطر الوفاة المبكرة، خصوصًا بسبب أمراض القلب، حيث تشير التقديرات إلى زيادة تتراوح بين 56% و162% في معدلات الوفيات المرتبطة بأمراض الشريان التاجي لدى من يعتمدون على هذه الأطعمة يوميًا.

التوصيات الغذائية

ينصح خبراء التغذية بالحد من استهلاك الوجبات السريعة قدر الإمكان، واستبدالها بوجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البروتينات الصحية، والدهون المفيدة. كما يُفضل الطهي المنزلي، تقليل السكريات والملح، والحرص على قراءة القيم الغذائية للأطعمة.

ويؤكد المختصون أن اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن لا يقي فقط من الأمراض المزمنة، بل يسهم في تحسين الصحة العامة وإطالة العمر بجودة أفضل.