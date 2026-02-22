1500 ريال بأوامـر ملكية!! موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1447 والفئات المشمولة بالدعـم

موعد صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1447 في رمضان، مع حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، تحرص القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية على دعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، من خلال صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وتُعد هذه المعونة لفتة إنسانية كريمة تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل.

صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1447

جاء صرف المكرمة الملكية لهذا العام تنفيذًا للتوجيهات الملكية الصادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، والتي تقضي بإيداع معونة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور. وتبلغ قيمة المكرمة الملكية لعام 1447هـ:

1,000 ريال سعودي لكل عائل (رب أسرة)

500 ريال سعودي لكل تابع (فرد من أفراد الأسرة)

وقد خصصت الدولة مبلغًا يُقدر بحوالي 3 مليارات ريال سعودي لصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في خطوة تؤكد استمرار نهج الدعم والرعاية الاجتماعية.

موعد صرف المكرمة الملكية

يتم عادة صرف المكرمة الملكية خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويتم الإعلان رسميًا عن موعد الإيداع عبر القنوات الرسمية. ويُودع الدعم مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد، مما يسهل عملية الاستفادة ويضمن سرعة وصول المبالغ إلى الأسر المحتاجة.

الفئات المستهدفة

تُصرف المكرمة الملكية للفئات المسجلة ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وتشمل:

الأسر محدودة الدخل

الأرامل والمطلقات

كبار السن غير القادرين على العمل

ذوي الإعاقة

الأسر التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت

ويشترط أن يكون المستفيد مسجلاً ومؤهلاً في نظام الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن نزول المكرمة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول عبر حساب المستفيد. اختيار خدمة الاستعلام عن الدفعات المالية. الاطلاع على تفاصيل الإيداع في الحساب البنكي.

ويتم إيداع قيمة الدعم المادي في حساب الضمان الاجتماعي للمستحقين المسجلين لدى الوزارة بشكل تلقائي، دون الحاجة لإضافة طلب جديد، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم لمستحقيه بسرعة وكفاءة.

وفي الختام، تمثل المكرمة الملكية في رمضان 1447هـ دعمًا كريمًا يعكس حرص القيادة على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.