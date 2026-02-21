“أخبـار هتفرحـك” موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1447 في رمضان كما أعلنته وزارة الموارد البشرية.. الخير عالأبواب

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1447 في رمضان من أهم ما يتم البحث عنه، حيث تُعد المكرمة الملكية من أبرز صور الدعم الاجتماعي التي تقدمها القيادة في المملكة العربية السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا الدعم في إطار الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، ومساعدتهم على تلبية متطلبات الشهر الكريم في ظل زيادة المصروفات.

ويستفيد من هذه المعونة المواطنون المسجلون في نظام الضمان الاجتماعي المطور التابع لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم صرف المبالغ بشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد.

موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان 1447

عادةً ما يتم صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان، وغالبًا في النصف الأول من الشهر، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الرسمي. وفي الأعوام السابقة، تم إيداع المبالغ بالتزامن مع راتب الضمان الاجتماعي أو قبله بأيام قليلة.

وتختلف مواعيد الصرف من عام لآخر وفقًا للتوجيهات الرسمية، لذلك يُنصح المستفيدون بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة الموعد الدقيق للإيداع.

أما من حيث القيمة، فقد جرت العادة أن يحصل رب الأسرة على مبلغ دعم محدد، بينما يُخصص مبلغ آخر لكل تابع مسجل ضمن الأسرة المستفيدة.

طريقة الاستعلام عن راتب مستفيدي الضمان

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الراتب أو المكرمة الملكية إلكترونيًا بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور عبر منصة الخدمات الإلكترونية. اختيار برنامج الضمان الاجتماعي المطور. الضغط على خيار الاستعلام عن الدفعات المالية. ستظهر تفاصيل الراتب، وحالة الأهلية، وموعد الإيداع إن وجد.

ولا يتطلب صرف المكرمة تقديم طلب منفصل، إذ يتم الإيداع تلقائيًا في حسابات المستحقين المسجلين في النظام.

تمثل المكرمة الملكية دعمًا مهمًا للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في رمضان 1447، وتعكس اهتمام القيادة بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا. ويبقى متابعة الأخبار الرسمية هو السبيل الأضمن لمعرفة تفاصيل الصرف فور الإعلان عنها.