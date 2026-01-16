“خطيرة”: طرق بسيطة لتنظيف المكواة في دقائق.. هترجع تلمع من جديد

تتعرض المكواة الكهربائية مع مرور الوقت لتراكم الأوساخ وبقايا الأقمشة المحترقة، إلى جانب ترسبات الأملاح داخل فتحات البخار، وهو ما يؤدي إلى انخفاض كفاءتها وقد يتسبب في إتلاف الملابس أثناء الكي. وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن تنظيف المكواة أمر صعب أو يحتاج إلى مواد خاصة، فإن الحقيقة أن تنظيفها سهل للغاية ويمكن إنجازه باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

يعد تنظيف المكواة بانتظام خطوة ضرورية للحفاظ على أدائها وإطالة عمرها الافتراضي، كما يضمن الحصول على ملابس نظيفة وخالية من البقع غير المرغوب فيها. وهناك عدة طرق فعالة وآمنة لتنظيف المكواة دون التسبب في أي ضرر لسطحها.

من أكثر الطرق فعالية لإزالة البقع الصعبة وآثار الحروق استخدام الخل الأبيض والملح. يتم خلط كميات متساوية من الخل والملح وتسخين الخليط قليلًا حتى يذوب الملح تمامًا، ثم يُترك ليبرد. بعد ذلك، تُبلل قطعة قماش ناعمة بالخليط ويُمسح بها سطح المكواة، حيث يساعد هذا المزيج على تفكيك البقع العنيدة واستعادة نعومة القاعدة المعدنية.

أدوات تنظيف المكواة

كما تُعد بيكربونات الصودا من الحلول المنزلية الفعالة لتنظيف السطح المحترق للمكواة. ويتم ذلك بخلط ملعقتين من بيكربونات الصودا مع كمية قليلة من الماء حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم تُفرك بها قاعدة المكواة برفق باستخدام قطعة قماش مبللة. وبعد الانتهاء، يُمسح السطح بقطعة قماش نظيفة مبللة للتخلص من أي بقايا، ما يساعد في إعادة لمعان القاعدة دون خدشها.

تنظيف سطح المكواة

ولا يقتصر التنظيف على سطح المكواة فقط، بل يشمل أيضًا فتحات البخار التي قد تتراكم بداخلها الرواسب الكلسية. ويمكن تنظيفها بسهولة من خلال ملء خزان المكواة بمزيج من نصف كوب ماء ونصف كوب خل أبيض، ثم تشغيل المكواة على وضع البخار لبضع دقائق، يساعد هذا الإجراء على إذابة الرواسب الداخلية، وبعدها يجب تفريغ الخزان وشطفه بالماء فقط للتأكد من إزالة بقايا الخل.

ومن الطرق البسيطة أيضًا استخدام معجون الأسنان لإزالة آثار الاحتراق الخفيفة. حيث توضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على القاعدة المعدنية وتُفرك بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة، ثم يُمسح السطح بقطعة مبللة ويُترك ليجف تمامًا قبل الاستخدام.