أدعية الإسراء والمعراج 2026 طويلة مكتوبة مستجابة بأمر الله.. افضل دعء في هه الليلة ليلة 27 رجب

ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي المباركة في التاريخ الإسلامي، لما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ودروس عظيمة في الصبر والتثبيت واليقين بالله. ويحرص المسلمون في هذه الليلة على الإكثار من الدعاء والذكر، طلبًا للرحمة والمغفرة وقضاء الحوائج، خاصة مع حلول ليلة الإسراء والمعراج 2026 التي تمثل فرصة متجددة للتقرب إلى الله تعالى.

أفضل أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026

تحمل هذه الليلة ذكرى رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماوات العلا، حيث فرضت الصلاة تكريمًا للنبي ﷺ ولأمته. ولذلك فإن الدعاء فيها نابع من تعظيم شعائر الله واستحضار رحمته وقدرته، وهي ليلة يُستحب فيها الإكثار من الطاعات

لا يوجد دعاء مخصوص ثابت لهذه الليلة، لكن يُستحب الدعاء بما شاء المسلم من خيري الدنيا والآخرة. ومن الأدعية الجامعة والمأثورة:

دعاء المغفرة والرحمة

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفّنا مع الأبرار، واجعل لنا من كل همٍّ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا.

دعاء تفريج الكرب

اللهم يا من أسريت بعبدك ليلًا، فرّج همومنا، واشرح صدورنا، واقضِ حوائجنا، وبدّل أحزاننا أفراحًا.

دعاء الثبات والهداية

اللهم ثبتنا على طاعتك، واهدِ قلوبنا لنورك، واجعلنا من المحافظين على الصلاة كما فرضتها في هذه الليلة المباركة.

أدعية مستحبة لقضاء الحوائج

يكثر المسلمون في ليلة الإسراء والمعراج من الدعاء بتحقيق الأمنيات وقضاء الحاجات، ومن ذلك:

اللهم إنّا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تقضي حوائجنا، وتيسّر أمورنا، وترزقنا من حيث لا نحتسب، وتكتب لنا الخير حيث كان.

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لنا فيه، واصرف عنا الشر والبلاء، واحفظنا بحفظك الذي لا ينام.

أدعية للأهل والأبناء

اللهم احفظ أهلنا وأولادنا، وبارك لنا في أعمارهم وأعمالهم، واجعلهم من الصالحين المصلحين، وقرّة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة.

أدعية للأمة الإسلامية

اللهم أصلح حال أمتنا الإسلامية، ووحّد صفوفها، وانصر المستضعفين في كل مكان، وارفع عنها البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن.

تبقى ليلة الإسراء والمعراج 2026 محطة إيمانية مهمة للتوبة الصادقة وتجديد العهد مع الله، ويظل الدعاء فيها بابًا واسعًا للرجاء والأمل. فليحرص كل مسلم على اغتنام هذه الليلة بالإكثار من الذكر، والصلاة على النبي ﷺ، والدعاء بما في القلب من خير، فالله قريب مجيب.

دعاء ليلة الاسراء والمعارج طويل

في ليلة الإسراء والمعراج تتفتح أبواب الرجاء، وتخشع القلوب بين يدي الله تعالى، فيقبل المسلمون على الدعاء بأدعية طويلة جامعة، يسألون فيها المغفرة والرحمة وتفريج الكروب. وفيما يلي مجموعة أدعية مكتوبة طويلة يمكن الدعاء بها في هذه الليلة المباركة: