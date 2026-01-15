أدعية ليلة الإسراء والمعراج.. نفحات إيمانية وفرصة للتقرب إلى الله

تعد ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي المباركة في التاريخ الإسلامي، فهي الليلة التي أكرم الله فيها نبيه محمد ﷺ بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج إلى السماوات العُلا. وتحمل هذه الليلة معاني عظيمة من الإيمان واليقين والصبر، ويحرص المسلمون فيها على الإكثار من الدعاء والذكر، راجين من الله القبول والمغفرة وتحقيق الأمنيات.

فضل الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وليلة الإسراء والمعراج فرصة روحانية عظيمة لمناجاة الله وطلب الرحمة والعفو، خاصة أنها تذكّر بعظمة الصلاة التي فُرضت في هذه الليلة المباركة، مما يجعلها وقتًا مناسبًا للإقبال على الله بقلبٍ خاشع ونفسٍ مطمئنة.

أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ومن الأدعية المستحبة في هذه الليلة:

اللهم إن كانت هذه ليلة الإسراء والمعراج، فاكتب لنا فيها نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفّنا مع الأبرار.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وثباتًا عند السؤال، وأمانًا يوم الفزع الأكبر.

اللهم فرّج همّ المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا.

اللهم ارزقنا الصلاة بخشوع، والعمل بقبول، والدعاء بإخلاص.

أدعية للرزق وتفريج الكرب

اللهم افتح لنا أبواب رزقك الواسع من حيث لا نحتسب.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمّن سواك.

اللهم لا تردّ لنا دعاءً، ولا تخيّب لنا رجاءً، ولا تجعل لنا همًا إلا فرّجته.

أدعية للأهل والأبناء

اللهم احفظ أهلنا وأولادنا بعينك التي لا تنام.

اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا مطمئنة بطاعتك.

اللهم أصلح لنا ذريتنا، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة.

كيف نغتنم ليلة الإسراء والمعراج؟

لاغتنام بركة هذه الليلة، يُستحب:

الإكثار من الدعاء والاستغفار.

الصلاة على النبي ﷺ.

أداء الصلوات بخشوع والمحافظة عليها.

قراءة القرآن والتدبر في معانيه.

الإكثار من الذكر والتسبيح.

ليلة الإسراء والمعراج ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل محطة إيمانية متجددة تذكّر المسلم بعظمة القرب من الله، وأهمية الصلاة، وقوة الدعاء. فليحرص كل مسلم على استغلال هذه الليلة المباركة بالإكثار من الطاعات، ورفع الأكفّ إلى الله بيقينٍ وثقةٍ في كرمه ورحمته.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلها ليلة خير وبركة على الأمة الإسلامية جميعًا.