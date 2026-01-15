أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 مكتوبة للحبيب والصديق ولنفسك.. قل افضـل دعاء اللهم سد الدين وقربني اليك

تحتل ليلة الإسراء والمعراج مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهي ليلة معجزة ربانية خالدة، أكرم الله فيها نبيه محمد ﷺ بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماوات العُلى، تكريمًا وتشريفًا له بعد ما لاقاه من أذى شديد، خاصة بعد عام الحزن ورحلته إلى الطائف.

ومع حلول ليلة الإسراء والمعراج 2026، يحرص المسلمون على إحيائها بالطاعات، والدعاء، وقيام الليل، طلبًا للفرج والمغفرة والرحمة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 رجب 1447 هـ، وتبدأ من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026.

ويوافق يوم الجمعة 16 يناير 2026 يوم 27 رجب، وهو اليوم التالي لليلة الإسراء والمعراج.

قصة الإسراء والمعراج باختصار

بدأت رحلة الإسراء حين أُسري بالنبي ﷺ ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث صلى بالأنبياء إمامًا، ثم عُرج به إلى السماوات السبع، فرأى من آيات ربه الكبرى، وفرضت الصلاة على المسلمين، لتكون صلة دائمة بين العبد وربه.

وجاءت هذه المعجزة تثبيتًا لقلب النبي ﷺ، ودعمًا نفسيًا وروحيًا من الله تعالى بعد ما مر به من ابتلاءات شديدة.

فضل قيام ليلة الإسراء والمعراج

لم يرد نص صحيح يحدد عبادة مخصوصة لهذه الليلة، لكن إحياء الليالي المباركة بالطاعة مشروع، ويشمل:

الإكثار من الدعاء والاستغفار

الصلاة وقيام الليل

الذكر والصلاة على النبي ﷺ

قراءة القرآن

الصدقة وقضاء حوائج الناس

وكل ذلك بنية التقرب إلى الله دون اعتقاد وجوب أو تخصيص عبادة بعينها.

أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج

من الأدعية الجامعة التي يمكن ترديدها في هذه الليلة المباركة:

دعاء عام شامل

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وتب علينا توبة نصوحًا، واكتب لنا الخير كله عاجله وآجله، واصرف عنا الشر كله عاجله وآجله، ولا تردنا خائبين. دعاء تفريج الكرب

اللهم كما فرّجت عن نبيك محمد ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، فرّج همومنا، واشرح صدورنا، واقضِ حوائجنا، وبدّل أحزاننا أفراحًا، وضيقنا سعة، وخوفنا أمنًا. دعاء الرزق والبركة

اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا، وبارك لنا فيه، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج للحبيب

الدعاء لمن نحب في هذه الليلة من أعظم القُربات، وله أجر عظيم، ومن أجمل الأدعية:

اللهم في هذه الليلة المباركة افتح لحبيبي أبواب الخير، واصرف عنه كل سوء، واكتب له السعادة والطمأنينة.

اللهم اجعل لحبيبي نصيبًا من الفرج، ورزقًا لا ينقطع، وقلبًا لا يحزن، ودعاءً لا يُرد.

اللهم احفظ من أحب بعينك التي لا تنام، واكتب له الخير حيث كان، واصرف عنه الشر حيث كان.

اللهم إنّي أحببته فيك، فقرّبه إليك، ووفّقه لطاعتك، ولا تريني فيه بأسًا يبكيني.

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم 27 رجب جائز شرعًا باعتباره من صيام التطوع، ويُثاب عليه المسلم إذا صامه بنية التقرب إلى الله، دون اعتقاد أن له فضلًا خاصًا ثابتًا بنص شرعي.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

الدعاء والاستغفار

قيام الليل والصلاة

الذكر والصلاة على النبي ﷺ

الصدقة وإدخال السرور على المحتاجين

شكر الله على نعمة الصلاة التي فُرضت في هذه الليلة المباركة

تبقى ليلة الإسراء والمعراج 2026 فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، والعودة الصادقة إلى الله، والتضرع بالدعاء لأنفسنا ولمن نحب. فهي ليلة أمل وفرج، وليلة تذكّرنا بأن بعد العسر يسرًا، وأن رحمة الله أقرب مما نتصور.