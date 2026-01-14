التردد الجديد لقناة العربية الحدث: استمرار البث دون انقطاع

أعلنت قناة العربية الحدث عن تحديث ترددها الرسمي لضمان استمرارية البث بجودة عالية دون أي انقطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي القناة الدائم لتوفير أفضل تجربة مشاهدة لمتابعيها في جميع أنحاء العالم. يهدف التحديث إلى تحسين جودة الصورة والصوت، بالإضافة إلى تجنب أي مشاكل فنية قد تؤثر على استقبال البث.

تفاصيل التردد الجديد

يمكن الآن استقبال قناة العربية الحدث عبر التردد الجديد على الأقمار الصناعية التالية:

نايل سات: التردد 11747، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500

عرب سات: التردد 12341، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500

يرجى من جميع المشاهدين تحديث تردد القناة على أجهزتهم لضمان استمرار استقبال البث دون أي مشاكل. يمكنكم اتباع الخطوات التالية لتحديث التردد:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بكم. اختيار خيار البحث عن القنوات أو إضافة تردد جديد. إدخال التردد الجديد والبيانات المطلوبة (الاستقطاب ومعدل الترميز). البحث عن القناة وحفظها في قائمة القنوات المفضلة لديكم.

أهمية التحديث

تعتبر قناة العربية الحدث من أبرز القنوات الإخبارية في العالم العربي، حيث تقدم تغطية شاملة للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار الساعة. يضمن التردد الجديد استمرار وصول هذه التغطية الإخبارية الهامة إلى المشاهدين بجودة عالية وبدون أي انقطاع. كما يؤكد هذا التحديث التزام القناة بتقديم أفضل خدمة إعلامية ممكنة لجمهورها.

