بسهولة يازول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بعد التعديل أونلاين 2026 لمتابعة كل خدماتك أول بأول

في إطار الجهود التي تقدمها الحكومة السودانية لشعبها تيسيرا عليهم إجراءات جميع معاملاتهم البنكية، وعلي الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أنها حريصة علي تقديم كافة التسهيلات من ابرز هذه الخدمات بانها أتاحت لجميع المواطنين السودانيين المقيمين بالسودان او المغتربين خارج البلاد عن خدمة فتح حساب بنك الخرطوم، تعد هذه الخدمة من اكثر الخدمات التي كان يترقبها العملاء وذلك لإجراء جميع احتياجاتهم من خلال استقبال أو إرسال أموالهم، حيث قررنا بانه سنوافيكم بجميع التفاصيل في السطور القادمة من هذا الموضوع.

خطوات فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2026

تعد هذه العملية واحدة من ابرز العمليات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين حيث تقدم إدارة بنك الخرطوم خدمات بسيطة من اجل فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين وتتمثل هذه الخطوات في:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي ببنك الخرطوم. ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية المصرفية. حدد خدمة فتح حساب أونلاين، ثم قم بإدخال اسم المستخدم، كلمة المرور. اختر الحساب البنكي جاري أو توفير. يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية بكيفية صحيحة. قم بإرفاق جميع المستندات. مراجعه جميع الأحكام والشروط والموافقة عليها. في النهاية: انقر علي زر تقديم الطلب، سوف يتم مراجعه جميع البيانات، المستندات من قبل الجهة المسئولة وسيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني.

الشروط الأساسية لفتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين 2026

من ابرز الضوابط اللازمة من اجل فتح حساب ببنك الخرطوم أونلاين ينبغي بان تنطبق هذه الشروط والتي تتمثل في: