تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2026 على نايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة في الجزائر، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل المسلسلات الدرامية، البرامج الدينية، البرامج الثقافية، والنشرات الإخبارية. تحظى القناة بشعبية واسعة في الجزائر والعالم العربي، وتسعى دائماً لتقديم محتوى هادف وممتع لجميع أفراد الأسرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على نايل سات 2026

لتتمكن من استقبال قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب عليك إدخال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات. إليك التفاصيل:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12034 أفقي 27500 5/6

خطوات استقبال القناة

اضغط على زر ‘Menu’ في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. اختر ‘Installation’ أو ‘التركيب’. اختر ‘Manual Scan’ أو ‘البحث اليدوي’. اختر القمر الصناعي ‘Nilesat’. أدخل التردد المذكور أعلاه (12034). اختر الاستقطاب ‘أفقي’. أدخل معدل الترميز (27500). اضغط على ‘OK’ أو ‘بحث’ لبدء البحث عن القناة. بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

مزايا قناة الفجر الجزائرية

محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق.

برامج دينية وثقافية تعزز الهوية الجزائرية.

مسلسلات درامية شيقة وممتعة.

نشرات إخبارية موثوقة وموضوعية.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لقناة الفجر الجزائرية والاستمتاع ببرامجها المتنوعة.