تردد قناة المجد: نافذة على القيم والأخلاق الرفيعة

تُعد قناة المجد الفضائية من القنوات الرائدة في تقديم محتوى إعلامي ملتزم وموجه نحو الأسرة والمجتمع. تسعى القناة إلى تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحميدة من خلال برامج متنوعة وهادفة تخاطب جميع الفئات العمرية. إنها ليست مجرد قناة تلفزيونية، بل هي نافذة تطل منها الأسرة على عالم من المعرفة والقيم الأصيلة.

أهمية قناة المجد في المشهد الإعلامي

في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، تبرز أهمية قناة المجد في تقديم بديل إعلامي مسؤول يحافظ على الهوية الثقافية ويعزز الانتماء الوطني. تقدم القناة برامج تربوية وتعليمية للأطفال، وبرامج ثقافية ودينية للشباب والكبار، بالإضافة إلى برامج حوارية تناقش قضايا المجتمع بأسلوب بناء وهادف.

تردد قناة المجد على الأقمار الصناعية

يمكن استقبال قناة المجد على الأقمار الصناعية المختلفة بسهولة. إليكم الترددات الخاصة بالقناة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12054 عمودي 27500 عرب سات 12475 عمودي 27500

برامج قناة المجد: تنوع يلبي احتياجات الأسرة

تتميز قناة المجد بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة. من برامج الأطفال التي تعلمهم القيم والأخلاق الحميدة، إلى البرامج الدينية التي تزيد من وعيهم الديني، إلى البرامج الثقافية التي تثري معرفتهم وتوسع آفاقهم. كما تقدم القناة برامج حوارية تستضيف نخبة من العلماء والمفكرين لمناقشة قضايا المجتمع وتقديم الحلول المناسبة.

تهدف قناة المجد إلى أن تكون رفيقاً دائماً للعائلة المسلمة، تقدم لها كل ما هو مفيد وهادف، وتعزز من قيمها وأخلاقها.