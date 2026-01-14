تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمتابعة مصر والنسغال الأن

تُعد قناة بين سبورت المفتوحة واحدة من أبرز القنوات الرياضية المجانية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى رياضي مميز وتغطية شاملة لأهم البطولات والأحداث الرياضية. وقد زادت معدلات البحث عن القناة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع نقلها لمنافسات بطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبًا عربيًا من أقوى المنتخبات، ما يجعل البطولة محط أنظار عشاق كرة القدم العربية.

قناة بين سبورت المفتوحة

وتتميز قناة بين سبورت المفتوحة بعرض المباريات بجودة بث عالية وتقنيات حديثة، إلى جانب تقديم استديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين في العالم العربي، وهو ما يمنح المشاهد تجربة متابعة متكاملة دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، الأمر الذي جعلها من أكثر القنوات الرياضية المجانية مشاهدة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على نايل سات يتيح للمشاهدين استقبال القناة بجودة HD، حيث يمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11054، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، ما يضمن صورة واضحة وصوتًا نقيًا أثناء متابعة المباريات والبرامج الرياضية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

كما يمكن استقبال القناة أيضًا عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد 11566، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، وجودة بث عالية، لتصل القناة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في مختلف الدول العربية.

ولضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة على جهاز الاستقبال، يمكن الدخول إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار التركيب اليدوي، وإضافة تردد القناة بدقة، والضغط على زر البحث، وبعد انتهاء العملية يتم حفظ القنوات. وبهذه الخطوات البسيطة، يصبح بإمكان المشاهدين الاستمتاع بمتابعة أقوى البطولات والمباريات الرياضية مجانًا وبجودة عالية.