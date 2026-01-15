حجز عمرة شهر رجب 1447هـ: خطوات التسجيل عبر تطبيق “نسك”

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة حجز تصاريح العمرة لشهر رجب 1447هـ عبر تطبيق “نسك”. يعتبر تطبيق “نسك” المنصة الرسمية المعتمدة من قبل الوزارة لإصدار تصاريح العمرة والزيارة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها.اكيفية التسجيل في تطبيق نسك

التسجيل وحجز عمرة رجب 1447، يجب اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق “نسك” من متجر التطبيقات (App Store أو Google Play). إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب سابق. تحديد “عمرة” من القائمة الرئيسية. تحديد التاريخ والوقت المناسبين للعمرة. اختيار المرافقين (إن وجد). تأكيد الحجز واستلام التصريح.

شروط الحجز والتصاريح

يجب على المعتمرين والزوار الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة، والتأكد من صلاحية التصريح قبل الوصول إلى الحرم المكي. يُنصح بالحجز المبكر لضمان الحصول على التصريح في الوقت المناسب، خاصةً خلال شهر رجب الذي يشهد إقبالاً كبيراً.

ملاحظات هامة

التأكد من تحديث تطبيق “نسك” إلى أحدث إصدار.

التحقق من بيانات الحجز قبل التأكيد.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة من قبل الجهات المختصة.

تطبيق “نسك” يوفر أيضاً خدمات إضافية مثل حجز الفنادق والمواصلات، مما يجعله أداة شاملة لتخطيط رحلة العمرة بسهولة ويسر.