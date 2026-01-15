دعاء ليلة الإسراء والمعراج اليوم ليلة 27 رجب.. رد معي اللهم حاسبنا حسابا يسيـــرا

تعد ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي المباركة في التاريخ الإسلامي، لما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ودروس عظيمة في الصبر واليقين والتقرب إلى الله تعالى. في هذه الليلة الكريمة، أكرم الله نبيه محمد ﷺ بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج إلى السماوات العُلى، وكانت فرضية الصلاة أعظم هدية للأمة الإسلامية. ويحرص المسلمون في هذه الليلة على الإكثار من الدعاء والذكر، طمعًا في رحمة الله واستجابة الدعوات.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

تحمل ليلة الإسراء والمعراج مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهي ليلة تشريف وتكريم للنبي ﷺ، ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يحدّها زمان ولا مكان. كما تذكّر هذه الليلة المؤمنين بأهمية الصلاة، والصبر على الابتلاء، وحسن التوكل على الله في الشدائد.

أفضل أوقات الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

يستحب في ليلة الإسراء والمعراج اغتنام ساعات الليل في التقرب إلى الله بالدعاء، خاصة في:

الثلث الأخير من الليل

بعد أداء الصلوات

أثناء السجود

بين المغرب والعشاء

فهي أوقات يُرجى فيها قبول الدعاء، ويشعر فيها المؤمن بالقرب من الله وراحة القلب.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

يحرص المسلمون في هذه الليلة المباركة على ترديد الأدعية الجامعة، ومنها:

اللهم يا من أسرَيت بنبيك الكريم، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تشرح صدورنا، وتيسر أمورنا، وتغفر ذنوبنا، وتفرّج همومنا، وتكتب لنا الخير حيث كان.

اللهم ارزقنا القرب منك، وحسن الظن بك، والثبات على طاعتك، واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين.

اللهم اجعل لنا من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل دعاءٍ نصيبًا، ولا تردّنا خائبين.

اللهم بارك لنا في أعمارنا، وأصلح لنا أحوالنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات.

أعمال مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

إلى جانب الدعاء، يُستحب في هذه الليلة:

الإكثار من الذكر والاستغفار

الصلاة على النبي ﷺ

قراءة القرآن

التفكر في معاني الإسراء والمعراج

تجديد النية والطاعة

تبقى ليلة الإسراء والمعراج فرصة عظيمة لتجديد الإيمان، والعودة الصادقة إلى الله بالدعاء والعمل الصالح. فهي ليلة تفيض بالرحمة والسكينة، وتفتح أبواب الأمل لكل من قصد الله بقلب خاشع ونية صادقة، فطوبى لمن أحياها بالطاعة والدعاء.