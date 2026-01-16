دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2026.. 10 ادعية في ليلة 27 رجب مستجـابة بأمر الله لتوسيع الرق وتفريج الكرب

تعتبر ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي في تاريخ الإسلام، حيث أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ﷺ بالرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى، وشاهد خلالها أعظم الآيات والمعجزات. هذه الليلة تحل في 27 رجب من كل عام هجري، وتستحب فيها العبادة، والدعاء، وقراءة القرآن، والذكر.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج لها فضل عظيم، حيث قال النبي ﷺ:

“أفضل الدعاء يوم الجمعة وليلة الإسراء والمعراج، وأكثروا من الصلاة عليّ فيها.”

ويحرص المسلمون في هذه الليلة على:

الدعاء والتضرع إلى الله.

قراءة القرآن الكريم.

الصلاة على النبي ﷺ بكثرة.

أداء النوافل والصدقات.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

في هذه الليلة المباركة يُستحب أن يدعو المسلم بما شاء من الخيرات، ومن أبرز الأدعية المشهورة:

طلب المغفرة والرحمة:

“اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأستر عيوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم.” طلب النور والهداية:

“اللهم اجعل لنا نورًا في قلوبنا، ونورًا في قبورنا، ونورًا في سمعنا وبصرنا، واجعلنا من عبادك الصالحين.” طلب الرزق والبركة:

“اللهم ارزقنا من واسع فضلك، وبارك لنا في أعمالنا وأيامنا.” دعاء للنبي ﷺ:

“اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.”

يمكن للمسلم أن يكرر أي دعاء من قلبه، فليلة الإسراء والمعراج فرصة عظيمة للإلحاح في الدعاء وطلب كل خير في الدنيا والآخرة.

سنن وأعمال ليلة الإسراء والمعراج

للاستفادة من فضل هذه الليلة يمكن للمسلم:

الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ.

الإكثار من الاستغفار.

قراءة سور من القرآن الكريم مثل الإسراء، والقمر، والمنافقون.

أداء النوافل والقيام إذا أمكن.

الصدقة والإحسان للفقراء والمحتاجين.

نصائح عند الدعاء

الدعاء بخشوع وصدق، مع التوجه إلى الله بالقلب.

البدء بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة على النبي ﷺ، ثم الدعاء بما تشاء.

الثقة في الإجابة، والإلحاح في الدعاء، وعدم استعجال النتائج.

ليلة الإسراء والمعراج فرصة عظيمة للمسلم للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة. يُستحب فيها الدعاء بالخير والمغفرة والهداية والرزق، والإكثار من الصلاة على النبي ﷺ وقراءة القرآن الكريم. فمن استغل هذه الليلة بالعبادة، فقد نال فضلًا كبيرًا وأجرًا عظيمًا من الله سبحانه وتعالى.

10 أدعية طويلة مستجابة وشاملة

دعاء المغفرة والعتق من الذنوب

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما تقدم منها وما تأخر، ما أسررناه وما أعلنا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم وترضى عنهم، ولا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة فيها صلاح لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك، اللهم ثبتنا على دينك، واهدنا إلى صراطك المستقيم، ونجنا من الشيطان ووساوسه، وارزقنا التوبة النصوح قبل الموت.

دعاء للهداية والثبات على الدين

اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وارزقنا يقينًا لا يتزعزع، واجعلنا من المتبعين لهدي نبيك محمد ﷺ، والسالكين على خطى أنبيائك، ووفّقنا للطاعات والعبادات، وارزقنا فهم القرآن والعمل بما فيه، واجعل حياتنا مليئة بالخشية منك، وحبك، ورجاء رحمتك، ونجنا من الضلال والفتن.

دعاء للرزق الحلال والخير الواسع

اللهم يا غني يا كريم، ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا فيه، واسعًا فيه الخير كله، واصرف عنا كل شر، واقضِ حاجاتنا عاجلًا غير آجل، وبارك لنا فيما رزقتنا، واغننا بفضلك عن الناس، وأكرمنا بما تحب وترضى، واجعل أيامنا مليئة بالخيرات والبركات، ووفقنا لما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة.

دعاء لراحة القلب وزوال الهموم

اللهم يا فارج الهم، ويا كاشف الغم والكرب، ارفع عنّا كل ضيق وحزن، وأبدل حزننا فرحًا، وهمنا راحة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، وامنحنا الصبر والقوة على مواجهة الحياة، واملأ قلوبنا بالسكينة والطمأنينة، واجعلنا شاكرين دائمًا على نعمك الكثيرة.

دعاء للسلامة والصحة

اللهم امنحنا الصحة والعافية، وبارك لنا في أجسادنا وأرواحنا وأولادنا، واحفظنا من الأمراض والآفات، واجعل أجسادنا قوية وقلبنا مطمئنًا، ووفقنا للطاعات والعبادات، ونجنا من كل مكروه، وارزقنا طمأنينة النفس وراحة القلب، واجعل حياتنا مليئة بالعافية والخير.

دعاء للخير في الدنيا والآخرة

اللهم اجعل لنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأصدقائنا، وارزقنا الجنة بفضلك وكرمك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل حياتنا مليئة بالخير والبركة والنجاح في كل أمورنا.

دعاء لليلة الإسراء والمعراج

اللهم في هذه الليلة المباركة التي أسريت فيها بنبيك محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعُرج به إلى السماوات العلى، اجعلنا من المستغفرين، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، واجعلنا من أحب عبادك إليك، وأتمم علينا نعمك، وثبتنا على الصراط المستقيم، ولا تحرمنا من نور الإيمان وراحة القلب.

دعاء للنجاح والتوفيق في الحياة

اللهم وفقنا لكل خير، ونجنا من كل شر، وبارك لنا في أعمالنا، وحقق آمالنا وأمنياتنا فيما فيه الخير لنا، ووفقنا في دراستنا وعملنا وحياتنا الأسرية والاجتماعية، واملأ أيامنا بالنجاح والفرح، ووفقنا لأن نكون سبب خير لمن حولنا، واغننا عن الناس بفضلك ورحمتك.

دعاء للسلام والوئام بين الناس

اللهم اجمع قلوبنا على المحبة والإخاء، وابعث في قلوبنا الرحمة والتسامح، واحفظ أسرنا ومجتمعاتنا من الفتن والمشاكل، ووفق قادتنا لكل خير، ووفقنا لنشر السلام والخير، واملأ بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا بالسكينة والمحبة، واجعلنا سبب راحة وفرح للناس جميعًا.

دعاء شامل قبل النوم أو بعد الصلاة