ردد اقـــوي دعاء ليله الاسراء والمعراج 2026 مكتوبة ومستحبة.. افضل ادعيــة تقضي الحوائج وتسد الدين وتوسع الرزق

تتجدد مشاعر الإيمان واليقين في قلوب المسلمين مع اقتراب ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة العظيمة التي تحمل في طياتها معاني الصبر والتكريم الإلهي، وتعد محطة فارقة في السيرة النبوية الشريفة. ويزداد اهتمام المسلمين بمعرفة موعدها الصحيح، وقصتها، وأفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها خلالها، باعتبارها من الليالي التي يرجى فيها قبول الدعاء.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

بحسب ما استقر عليه التوقيت الشرعي، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026 مع مغرب يوم الخميس 15 يناير، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير، حيث توافق ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وهو الموعد الذي اعتاد المسلمون إحياءه بالذكر والدعاء والعبادة، لما له من مكانة راسخة في الوجدان الإسلامي.

قصة الإسراء والمعراج

جاءت رحلة الإسراء والمعراج تكريمًا إلهيًا للنبي محمد ﷺ بعد ما مرّ به من آلام شديدة في عام الحزن، حيث فقد زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب، وتعرّض للأذى في رحلته إلى الطائف. فكانت هذه المعجزة بمثابة جبر خاطر رباني، حملت النبي ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العُلى، ليرى من آيات ربه الكبرى، وتُفرض الصلاة، لتكون صلة دائمة بين العبد وربه.

أعمال مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

يُستحب في هذه الليلة المباركة:

الإكثار من الدعاء

الاستغفار والتوبة

الصلاة على النبي ﷺ

قيام الليل بما تيسر

الصدقة وإدخال السرور على المحتاجين

أدعية طويلة في ليلة الإسراء والمعراج

اللهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، نسألك يا الله أن ترفع عنا البلاء، وتبدّل أحوالنا إلى أحسن حال، وأن تشرح صدورنا بنور الإيمان، وتملأ قلوبنا يقينًا وطمأنينة.

اللهم اجعل هذه الليلة ليلة فرج لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، وبداية خير لكل من ضاقت به السبل، واغمرنا بعفوك الذي لا ينفد، وكرمك الذي لا يُحد.

اللهم كما أسرَيت بنبيك الكريم ورفعت قدره، ارفع عنا الهموم، وقرّبنا إليك قرب المحبين، واكتب لنا نصيبًا من رحمتك، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من الغافلين.

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنّا، وما علمنا وما جهلنا، وتجاوز عنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، ونور قلوبنا، وسبب قربنا منك، ولا تحرمنا لذّة مناجاتك، ولا متعة السجود بين يديك.

تبقى ليلة الإسراء والمعراج مناسبة إيمانية عظيمة، يتوقف عندها القلب ليتأمل، وتخشع فيها النفس، ويعلو فيها الرجاء. فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل دعوة متجددة للصبر والثبات، واليقين بأن الله لا يخذل من أحسن الظن به، وأن بعد كل كربٍ فرجًا.