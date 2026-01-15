رسميًا .. باقي كم يوم على موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 “أفضل الأعمال المستحبة”

انقضى من شهر رجب ثلثاه ليقترب بنا إلى ذكرى الإسراء والمعراج وعجائبها التي حدثت للتسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخفيف حزنه ولعل أمل الأمة المحمدية ورجائها بنيل بعضًا من نفحاتها وأن تحمل لها نسمات الفرج والجبر الجميل، حيث ازدادت عمليات البحث عن موعد الإسراء والمعراج 2026 لاغتنامها إما بإحياء أو بصوم يومها وهو موعد الفرج.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم الأحد الموافق 26 يناير المقبل في تمام الساعة 5:27 مساًء وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2026 في تمام الساعة 5:18 الفجر حيث توافق ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب، بما يحدد متى ليلة الإسراء والمعراج بأنها على بُعظ أقل من أسبوع، وتحديد موعد الإسراء والمعراج لا يترتب عليه حكم فقهي ولكن هو الإيمان والتصديق بأن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

فضل صيام ليلة الإسراء والمعراج

يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج احتفاًء بأن الله منّ على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة ونزول فرض الصلوات الخمس، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج لما ورد عن الرسول صلوات الله عليه قال ” مَن صام يوما في سبيل الله بَعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا”، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن ترديدها في ليلة الإسراء والمعراج وهي من أفضل الليالي التي تمر على المسلمين لأنها تعني موعد الفرج.