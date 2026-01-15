شهر رمضان 2026 في العراق: توقعات وتجهيزات وفرحة تعم كل الشوارع

يستعد المسلمون في العراق لاستقبال شهر رمضان المبارك في عام 2026. ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، تتزايد التساؤلات حول موعده وأهم الاستعدادات التي يجب القيام بها لضمان استقباله على أكمل وجه. يتميز شهر رمضان في العراق بأجوائه الروحانية والاجتماعية المميزة، حيث تتكاتف الأسر والمجتمعات للاحتفال بهذا الشهر الكريم.

توقعات فلكية لموعد شهر رمضان 2026

وفقًا للحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في عام 2026 في منتصف شهر فبراير، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التوقعات قد تتغير بناءً على الرؤية الشرعية للهلال. تعتمد العديد من المؤسسات الدينية في العراق على الرؤية المباشرة للهلال لتحديد بداية الشهر، بينما تعتمد أخرى على الحسابات الفلكية الدقيقة.

الاستعدادات لشهر رمضان في العراق

تشمل الاستعدادات لشهر رمضان في العراق جوانب متعددة، منها الروحانية والمادية والاجتماعية. روحانيًا، يحرص المسلمون على تكثيف العبادات من صلاة وقراءة القرآن والصدقات. ماديًا، يتم تجهيز المنازل وشراء المواد الغذائية الأساسية التي تكفي طوال الشهر. اجتماعيًا، يتم تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تعزز التواصل والتكافل بين أفراد المجتمع.

الأجواء الرمضانية في العراق

تتميز الأجواء الرمضانية في العراق بطابع خاص، حيث تتزين الشوارع والمنازل بالفوانيس والزينة، وتقام موائد الرحمن لإفطار الصائمين. المساجد تكتظ بالمصلين، وتنتشر الدروس الدينية والمحاضرات. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأسواق حركة نشطة مع توافد الناس لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والحلويات التقليدية.

تأثير شهر رمضان على الاقتصاد والمجتمع

لشهر رمضان تأثير كبير على الاقتصاد العراقي، حيث يزداد الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية والملابس والهدايا. كما يؤثر الشهر على القطاع السياحي، حيث يزداد عدد الزوار إلى الأماكن الدينية والتاريخية. اجتماعيًا، يعزز شهر رمضان قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ويساهم في تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية.