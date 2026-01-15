“كلها 30 يــوم” موعد شهر رمضان 2026 فلكيا في الدول العربية وهذه افضل ادعية

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم بشوق بداية شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا / 2026 ميلاديًا، إذ يُعد من أقدس شهور العام، موسمًا للصيام والقيام والقرآن والدعاء والتوبة. بينما تعتمد البلدان الإسلامية في تحديد بداية الشهر على رؤية هلال رمضان بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، تشير التقديرات الفلكية إلى موعد محتمل لبداية الصيام قبل ذلك بوقت قليل. ومع اقتراب رمضان، يكثر البحث عن الساعات المتوقعة للصيام في الدول العربية وكيفية التحضير الروحي عبر الأدعية والطاعات، لا سيما في الليالي المباركات مثل ليلة الإسراء والمعراج

موعد شهر رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 1447 هـ لعام 2026 م فلكيًا من المتوقع أن يبدأ في يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يكون الأربعاء 18 فبراير 2026 هو نهاية شهر شعبان، والبدء يكون بشرط ثبوت رؤية الهلال شرعيًا في البلدان العربية.

الدولة التاريخ الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان 2026 السعودية 19 فبراير 2026 الإمارات العربية المتحدة 19 فبراير 2026 مصر 19 فبراير 2026 الكويت 19 فبراير 2026 قطر 19 فبراير 2026

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

نظرًا لوقوع رمضان في فصل الشتاء هذا العام، ستكون ساعات الصيام معتدلة مقارنة بأشهر الصيف الطويلة. تتراوح مدة الصيام في معظم الدول العربية بين حوالي 12 و13 ساعة يوميًا تقريبًا، مع اختلاف طفيف بين المدن حسب موقعها الجغرافي.

التحضير الروحي لشهر رمضان

مع اقتراب الشهر الكريم، يستحب للمسلم أن يُهيئ نفسه روحانيًا وجسديًا، عبر:

الصيام التطوعي قبل رمضان.

قراءة القرآن وتدبر معانيه يوميًا.

الإكثار من الدعاء والاستغفار.

التوبة الصادقة وتنقية القلب من الذنوب.

ومن الأوقات المباركة للاستعداد الدعوي ليلة الإسراء والمعراج التي سبقت دخول شهر رجب، إذ يحرص المسلمون فيها على الإكثار من الأدعية.

أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

في ليلة الإسراء والمعراج، والتي تُحيى في 27 رجب من كل عام، يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء والعبادات، ومنها الأدعية التالية:

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأستر عيوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعلنا من المقبولين.

اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، وتقبّل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين.

بينما تبقى الرؤية الشرعية للقمر هي الحاكمة الفعلية لبداية شهر رمضان في كل دولة، تظهر التقديرات الفلكية احتمال بدء الصيام في 19 فبراير 2026 في معظم البلدان العربية، مع متوسط ساعات صيام معتدل يبلغ حوالي 12–13 ساعة. ويساهم التحضير الروحي بالأدعية والصلاة والتوبة منذ الآن في استقبال الشهر الفضيل بروح متجددة.