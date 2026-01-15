ليلة الاسراء والمعراج 2026 ادعية رفع البلاء وقضاء الحاجات وزيــادة الارزاق.. دد الان بدأت اقوي دعاء مكتوب

تتجه أنظار المسلمين في كل عام نحو ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة المباركة التي اختص الله فيها نبيه محمد ﷺ برحلة عظيمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلى، حيث التقى بالأنبياء وكلمه الله عز وجل. وتأتي هذه الليلة في 27 من شهر رجب من كل عام، لتكون فرصة ثمينة للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة.

موعد ليلة الاسراء والمعراج

تحتفل الأمة الإسلامية كل عام بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب. وفي هذا العام، بدأت ليلة الإسراء والمعراج يوم الخميس 15 يناير 2026 من مغرب اليوم، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026.

ليلة الإسراء والمعراج هي من أعظم الليالي في تاريخ الإسلام، إذ أكرم الله تعالى نبيه محمد ﷺ بالرحلة المباركة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عُرج به إلى السماوات العلى، حيث التقى بالأنبياء وكلمه الله عز وجل.

يتزامن هذا العام مع يوم الجمعة المبارك، وهو يوم فضيلته عظيمة، فقد قال النبي ﷺ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه».

ليلة الاسراء والمعراج 2026 ادعية

تُعد ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي في الإسلام، لما فيها من فضل عظيم، ويحرص المسلمون على اغتنامها بالصلاة على النبي ﷺ، وقراءة القرآن، وترديد الأدعية المستحبة التي ترفع القلوب نحو الله وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة. وفي هذا المقال، نستعرض موعد ليلة الإسراء والمعراج لعام 2026، وأفضل الأدعية المكتوبة التي يمكن ترديدها خلال هذه الليلة المباركة، إلى جانب معلومات عن موعد بداية شهر شعبان المبارك.

إحياء هذه الليلة بالصلاة والدعاء والذكر له فضل عظيم، وفيما يلي مجموعة من الأدعية المستحبة:

اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأستر عيوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعل لنا نورًا في قلبنا، ونورًا في قبورنا، ونورًا في سمعنا وبصرنا، ونورًا عن يميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا، ونورًا في حياتنا ومماتنا.

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر لنا ذنوبنا كلها، وتب علينا، وارحمنا، واكتب لنا الخير كله، وباعد بيننا وبين كل شر، ولا تترك لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجة فيها صلاح لنا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

دعاء الثبات على الدين:

اللهم يا من أيدت نبيك بمعجزة الإسراء والمعراج، ثبتنا على دينك وأجعل إيماننا قوياً لا يتزعزع، واجعلنا من المتبعين لهدي النبي ﷺ، وارزقنا شفاعته يوم القيامة.

دعاء الفرح وزوال الحزن:

اللهم كما غسلت أحزان النبي ﷺ في ليلة الإسراء والمعراج، واجعلها ليلة فرح وسرور على أمته، واجعلها ليلة زوال الهم والغم والحزن على المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الرزق والخير:

اللهم اهدِ قلوبنا، وأصلح بالنا، وقربنا إليك قرب المحب لا قرب المحتاج، وامنحنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واحمنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

دعاء للأهل والأموات

أمي المتوفاة: اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارزقها الرحمة والمغفرة.

أبي المتوفى: اللهم اجعل مثواه الجنة، واغفر له ذنوبه، وأدخله فسيح جناتك.

أخي المتوفى: اللهم اجعل مثواه نورًا ورحمة، وارزقه الفردوس الأعلى بلا حساب.

رَبَّنَا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واجمع شمل أمتنا على الحق.

ومن المهم عند الدعاء الإقبال على الله بصدق، وحضور القلب، واليقين في استجابة الدعاء، دون استعجال، فذلك من آداب الدعاء.

صيام يوم الإسراء والمعراج

اغتنام يوم الإسراء والمعراج (27 رجب) بالصيام له فضل عظيم، فهو تقرب إلى الله بالعبادة، ويزيد من الروحانية، ويجعل دعاء الصائم مستجابًا بإذن الله.

موعد شهر شعبان 1447 / 2026

يُتوقع أن يكون هلال شهر شعبان 1447هـ قد يولد يوم الأحد 18 يناير 2026، ويعتمد رؤية الهلال الشرعية لتحديد أول أيام الشهر. ويستحب اغتنام الشهر بالصيام والطاعات، تحضيرًا لشهر رمضان المبارك.

نصائح لإحياء ليلة الإسراء والمعراج