“متــاح للجميع” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للشركات والافراد من خلال موقع بنكك الرسمي

يسعى العديد من المواطنين والمقيمين في السودان إلى فتح حساب مصرفي يوفر لهم خدمات مالية متميزة وآمنة، ويأتي بنك الخرطوم كأحد البنوك الرائدة في البلاد لتقديم حلول مصرفية متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات المالية للأفراد والشركات.

يتيح بنك الخرطوم مجموعة واسعة من الحسابات المصرفية، مع خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل التعاملات المالية، سواء عبر الفروع أو الإنترنت أو التطبيقات المصرفية.

أنواع الحسابات في بنك الخرطوم

نوع الحساب الهدف/الاستخدام المميزات الرئيسية الحساب الجاري إجراء العمليات اليومية مثل الإيداع والسحب والتحويل دفتر شيكات، بطاقة خصم مباشر لتسهيل المعاملات حساب التوفير تشجيع الادخار والحصول على فوائد دورية الوصول عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف حساب الودائع لأجل استثمار الأموال لفترة محددة مقابل فائدة أعلى ضمان الربح لفترة محددة الحسابات الإلكترونية الدفع والتحويل الإلكتروني بدون زيارة الفرع متاح لجميع العملاء المسجلين في الخدمات الرقمية

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

الفئة المستندات المطلوبة الأفراد 1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمقيمين الأجانب2. صور شخصية حديثة3. تعبئة استمارة فتح الحساب في الفرع أو عبر الموقع الإلكتروني شركات الأعمال 1. السجل التجاري ونموذج تأسيس الشركة2. الهوية الوطنية أو جواز سفر أصحاب الشركة أو المديرين المخولين3. توقيع رسمي للشركة على مستندات فتح الحساب

خطوات فتح الحساب

زيارة أي فرع من فروع بنك الخرطوم أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. اختيار نوع الحساب المناسب (جاري، توفير، ودائع). تقديم المستندات المطلوبة وفقًا لنوع الحساب. تعبئة نموذج فتح الحساب مع توقيع العميل. استلام بطاقة الصراف الآلي أو البيانات الإلكترونية لتفعيل الحساب.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم

إمكانية الوصول إلى الحساب عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول.

سهولة التحويل بين الحسابات المحلية والدولية.

أمان مالي وحماية للمعاملات المصرفية.

خدمات مصرفية متنوعة تشمل دفع الفواتير، الشيكات، والتحويلات الإلكترونية.

إمكانية الحصول على بطاقات الصراف الآلي والبطاقات البنكية الدولية.

نصائح للعملاء الجدد

التأكد من اختيار نوع الحساب المناسب لطبيعة احتياجاتك المالية.

الاحتفاظ بكلمة المرور والبيانات المصرفية بسرية تامة.

متابعة الرصيد والمعاملات بشكل دوري لتجنب أي مشاكل مالية.

الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.

بفتح حساب في بنك الخرطوم، يحصل العميل على خدمات مصرفية متكاملة وآمنة، سواء للاستخدام الشخصي أو للأعمال، مع تيسير التعاملات المالية إلكترونيًا أو من خلال الفروع.