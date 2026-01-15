مواقيت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 2026: توقيت صلاة القيام والتهجد في ليلة 27 رجب.

مواقيت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج 2026

تعتبر ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة في الإسلام، حيث يحتفل المسلمون بذكرى رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس ثم إلى السماء. يحرص المسلمون في هذه الليلة على أداء الصلوات والدعاء والتقرب إلى الله. وفي عام 2026، من المتوقع أن تحل ليلة الإسراء والمعراج في شهر رجب، ويسعى الكثيرون لمعرفة مواقيت الصلاة في هذه الليلة الفضيلة.

توقيت صلاة القيام والتهجد في ليلة 27 رجب

صلاة القيام والتهجد من الصلوات المستحبة في ليالي رمضان وليالي أخرى مباركة، وليلة الإسراء والمعراج ليست استثناءً. يبدأ وقت صلاة القيام بعد صلاة العشاء ويستمر حتى وقت السحر. أما صلاة التهجد فهي جزء من صلاة القيام وتؤدى في الثلث الأخير من الليل، أي قبل الفجر بقليل. يفضل للمسلمين في ليلة الإسراء والمعراج أداء صلاة القيام والتهجد بخشوع وتضرع، والدعاء بما تيسر من الأدعية.

أهمية إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالصلاة

إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالصلاة والعبادة يعكس مدى تعلق المسلم بدينه وحرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة في هذه الليلة المباركة تعد فرصة للتوبة والاستغفار والدعاء بتحقيق الأمنيات وقضاء الحاجات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء صلاة القيام والتهجد في هذه الليلة يساهم في زيادة الإيمان وتقوية الصلة بالله عز وجل.

جدول مواقيت الصلاة المتوقعة في ليلة الإسراء والمعراج 2026 (تقريبي)

الصلاة التوقيت المتوقع العشاء 8:00 مساءً القيام بعد العشاء إلى السحر التهجد 3:00 صباحًا (الثلث الأخير من الليل) الفجر 5:00 صباحًا

يرجى ملاحظة أن هذه التوقيتات تقريبية وقد تختلف حسب الموقع الجغرافي، لذا يفضل الرجوع إلى التقويمات الإسلامية المحلية لتحديد المواقيت بدقة.