موعد شهر رمضان 2026 فلكيا في الاردن والسعودية والدول العربية.. اعرف توقيت بداية الشهر الفضيل وساعات الصيام

يترقب المسلمون حول العالم حلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات وتغلق فيه أبواب النار وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة. ومع اقتراب الشهر الفضيل، يبحث الجميع عن الموعد الفلكي الدقيق لبداية رمضان، لمعرفة أول أيام الصيام وفقًا للحسابات الفلكية.

متى سيكون أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا؟

حسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان لعام 1447 هـ في يوم الثلاثاء 24 مارس 2026م، أي قبل غروب الشمس. بناءً على ذلك، سيكون الأربعاء 25 مارس 2026م هو أول أيام شهر رمضان 2026 في معظم الدول العربية، مع مراعاة اختلاف الرؤية الشرعية للهلال بين الدول.

الدول العربية وتوقعات رؤية الهلال

الدولة أول أيام رمضان فلكيًا ملاحظات السعودية 25 مارس 2026 متوقع أن يكون أول يوم رسمي للصيام مصر 25 مارس 2026 حسب الحساب الفلكي، قد تختلف الرؤية الشرعية الإمارات 25 مارس 2026 يعتمد على الرؤية المحلية للهلال الأردن 25 مارس 2026 الحساب الفلكي متوافق مع معظم الدول العربية المغرب 25 مارس 2026 يعتمد على الرؤية بالعين المجردة

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

ستختلف مدة الصيام حسب الموقع الجغرافي لكل دولة، نظرًا لاختلاف طول النهار. وفيما يلي متوسط عدد ساعات الصيام لبعض الدول العربية:

الدولة عدد ساعات الصيام تقريبًا السعودية 15 ساعة مصر 14 ساعة و45 دقيقة الإمارات 14 ساعة و50 دقيقة الأردن 14 ساعة و30 دقيقة المغرب 14 ساعة و10 دقائق

نصائح للاستعداد لشهر رمضان