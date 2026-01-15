موعد غرة شهر شعبان 1447هـ وفق الحسابات الفلكية.. وهذه افضل ادعية ليلة الاسراء والمعـــراج

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الإثنين 19 يناير 2026م سيكون المتمم لشهر رجب 1447هـ، وأن غرة شهر شعبان 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م، وأوضح المعهد أن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 09:53 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 رجب 1447هـ الموافق 18 يناير 2026م، مشيرًا إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية.

تفاصيل غروب القمر يوم الرؤية

يُلاحظ عند رصد القمر يوم الأحد 29 رجب 1447هـ:

في مكة المكرمة: يغرب القمر قبل الشمس بـ 19 دقيقة

في القاهرة: يغرب القمر قبل الشمس بـ 23 دقيقة

في محافظات مصر: تتراوح مدة غروب القمر قبل الشمس بين 19 و24 دقيقة

في العواصم والمدن العربية والإسلامية: تتراوح المدة بين 8 و31 دقيقة

وبذلك، يكون يوم الإثنين 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب، يليها غرة شهر شعبان يوم الثلاثاء 20 يناير 2026م.

موعد بداية شهر رمضان 1447هـ

استنادًا إلى الحسابات الفلكية، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ فلكيًا قد يبدأ يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026م، مع مراعاة إعلان رؤية الهلال الفعلي في معظم الدول الإسلامية، والتي قد تتفاوت حسب الموقع الجغرافي.

ليلة الإسراء والمعراج

تحل ليلة الإسراء والمعراج 2026م مساء يوم الخميس 15 يناير 2026م، وهي ليلة مباركة تستحب فيها الصلاة والدعاء، ومنها:

الدعاء لله عز وجل أن يبارك في العبادات والأعمال الصالحة، ويُسهل الطريق إلى الطاعات

المداومة على الصلاة على النبي ﷺ وقراءة القرآن

الدعاء بالمغفرة والرحمة لجميع المسلمين

تعد متابعة الحسابات الفلكية ومواعيد غرة الأشهر الهجرية أمرًا مهمًا للمسلمين لتنظيم العبادات، مثل صيام شعبان، رمضان، والأعياد، كما يساعد في التخطيط للعبادات اليومية والاحتفالات الدينية.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج

اللهم اجعل ليلة الإسراء والمعراج لنا نورًا وهداية، وبارك لنا فيها في أعمالنا وأيامنا. اللهم ثبتنا على طاعتك ووفقنا للخير، وارزقنا مغفرتك ورضوانك في هذه الليلة المباركة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارزقنا الشفاعة ورفع الدرجات يوم القيامة. اللهم اجعل هذه الليلة سببًا لمغفرتك وطمأنينة قلوبنا وراحة نفوسنا.

أدعية عند بداية شهر شعبان