موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضل صيام يوم الـ27 من رجب.. ردد من الان ادعية هذه الليلة ولا تفوتها

توافق ليلة الإسراء والمعراج لعام 1447 هـ ليلة 27 من شهر رجب الهجري، والتي تبدأ من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026 ميلاديًا وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، وهي ليلة عظيمة في التاريخ الإسلامي، إذ شهدت ذكرى إسراء النبي محمد ﷺ من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عروجه إلى السماوات العليا.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة التي تحمل أسرارًا عظيمة، فقد أسرى الله تعالى بنبيه محمد ﷺ من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلى، وهناك فرض الله تعالى الصلاة على أمته، وجعلها عمود الدين وركنًا أساسيًا في حياة المسلم.

في هذه الليلة يستحب أن يُكثر المسلم من التقرب إلى الله بالدعاء، والذكر، والاستغفار، وقراءة القرآن، وأن يرفع الأكف إلى الله بنية صادقة للخير في الدنيا والآخرة.

أدعية طويلة لليلة الإسراء والمعراج

دعاء شامل للمغفرة وتحقيق الحوائج

اللهم في هذه الليلة المباركة، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا، واعفُ عنا خطايانا، ووفقنا لعبادتك حتى ترضى عنا.

اللهم اجعل لنا نورًا في قلوبنا، وهداية في دروبنا، ورحمة في قلوبنا، وبركة في أعمالنا، ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا في أيامنا.

اللهم كما أسرَيتَ نبيّك ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بقدرتك، فأسرِل رحمتك إلى قلوبنا وارزقنا مغفرةً بلا حساب، وشفاءً من كل سقم، وفرجًا من كل همّ وضيق.

اللهم إنّا نسألك الثبات على الحقّ، والرحمة في الدنيا والآخرة، وقضاء الحاجات التي لا يعلمها إلا أنت، يا أكرم الأكرمين.

دعاء لتعجيل الإجابة وقضاء الحاجات

اللهم يا من بيده مفاتيح الغيب، يا من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، وتكشف الضُّرَّ عن المكروبين،إليك نرفع أكفّنا، وعقولنا خاشعة، وقلوبنا راجفة بين يديك،

اللهم اجعل هذه الليلة فاتحة خيرٍ علينا، ومفرّجًا لكل همٍّ، ونافعًا في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل لنا نورًا في قبورنا، ورحمةً في قبورنا، ورفقةً مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن مُنتهى.

اللهم اغننا بعفوك عن رحمتك، وارزقنا ما نرجو في أمور ديننا ودنياينا، فإنه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

أدعية قصيرة مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، وانصرنا على أعدائنا، واهدنا سبل السلام.

اللهم اجعل هذه الليلة سببًا لمحو ذنوبنا وتيسير أمورنا.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واملأ قلوبنا نورًا وإيمانًا.

اللهم ارحم والدينا وأرحم أمواتنا واجعلهم في أعلى عليين.

كيف نحيي ليلة الإسراء والمعراج؟

يُستحب في هذه الليلة:

الإكثار من الدعاء والاستغفار والذكر.

قراءة القرآن بخشوع وتدبر معانيه.

أداء الصلوات النافلة مثل قيام الليل.

الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ وشكره على نعمه.

ليلة الإسراء والمعراج ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل فرصة للتجدد الإيماني والتقرب إلى الله بالعبادة والدعاء والخشوع. اغتنم هذه الليلة المباركة بالدعاء الصادق، واستحضر معاني الرحلة العظيمة التي خصّ الله بها نبيه محمد ﷺ، واطلب من الله أن يحقق لك الخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذه الليلة سببًا في مغفرة ذنوبك وتيسير أمورك.