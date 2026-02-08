المرور تحذر من تحوير أصوات منبهات السيارات وتفرض غرامات على المخالفين

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أن تحوير أصوات منبهات السيارات إلى أصوات مرتفعة مزعجة يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.

وقال العقيد حيدر شاكر محمد، مدير شعبة الإعلام بالمديرية، إن أصوات المنبهات المرتفعة التي يقوم بها بعض السائقين تسبب إزعاجًا للآخرين وتشكل مخالفة وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019.

الأصوات المزعجة تؤثر على المارة وسائقي المركبات الآخرين

وأوضح العقيد حيدر أن هذه الأصوات المزعجة تؤثر على المارة وسائقي المركبات الآخرين، مما يزيد من خطر الحوادث ويعكر النظام العام في الطرقات. وأضاف أن العقوبة المترتبة على هذا النوع من المخالفات تتمثل في حجز المركبة المخالفة وفرض غرامة مالية على مرتكب المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مديرية المرور لضبط الحركة المرورية والحفاظ على السلامة العامة في الطرقات.

رصد المخالفات المتنوعة المتعلقة

وأكد العقيد أن مديرية المرور مستمرة في رصد المخالفات المتنوعة المتعلقة بالمنبهات المزعجة، وأنها لن تتهاون في محاسبة السائقين الذين يقومون بتحوير منبهات مركباتهم لإصدار أصوات مزعجة تؤثر على راحة الآخرين وسلامتهم.

كما دعا جميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين المرورية واحترام حقوق المشاة والمركبات الأخرى، مشيرًا إلى أن الوعي المروري والالتزام بالقواعد يساهمان بشكل كبير في تقليل الحوادث والحفاظ على النظام على الطرقات.

جهود مستمرة لتطبيق الضوابط المرورية الحديثة

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود مستمرة لتطبيق الضوابط المرورية الحديثة وتعزيز الثقافة المرورية بين السائقين، بهدف توفير بيئة آمنة للجميع. ويُعد التحذير الأخير من مديرية المرور بمثابة تذكير للسائقين بعدم العبث بمنبهات المركبات والالتزام بالقوانين لتجنب العقوبات والحفاظ على السلامة العامة.