“عـزوز مولـع الحلقـة” تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 2026 في أحداث ولا أروع مع عامر والشلـة هتموتك من الضحك

يواصل مسلسل شباب البومب 14 في موسمه الرابع عشر تحقيق نجاح كبير وجماهيرية واسعة في السعودية والخليج، حيث يُعد من أبرز الأعمال الكوميدية التي تُعرض خلال شهر رمضان. ويحرص الجمهور يوميًا على متابعة الحلقات الجديدة عبر شاشة روتانا خليجية، الناقل الحصري للمسلسل، لما تقدمه من جودة بث عالية وصورة نقية تناسب المشاهدة العائلية.

حلقة اليوم بعنوان شاليه التأسيس

تحمل حلقة اليوم عنوان “شاليه التأسيس”، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يخوض عامر وأصدقاؤه تجربة جديدة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، في أجواء تجمع بين روح الشباب والاحتفال بالمناسبات الوطنية بطريقة ساخرة وخفيفة الظل، وهو الأسلوب الذي اشتهر به المسلسل طوال مواسمه السابقة.

تردد قناة روتانا خليجية

لضمان مشاهدة الحلقة بجودة عالية، يمكن ضبط قناة روتانا خليجية على الترددات التالية:

على نايل سات:

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد عرض المسلسل

يُعرض مسلسل شباب البومب 14 يوميًا خلال شهر رمضان بعد أذان المغرب مباشرة بتوقيت السعودية، مع إعادة في أوقات مختلفة لتناسب جميع المشاهدين في الوطن العربي، ما يتيح فرصة متابعة الحلقات لمن فاتهم العرض الأول.

خطوات الضبط

لمتابعة الحلقة بسهولة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم. اختيار “التركيب” أو “إعداد القنوات”. الضغط على “إضافة تردد جديد” أو “بحث يدوي”. إدخال بيانات التردد بشكل صحيح. الضغط على زر البحث والانتظار حتى انتهاء عملية الفحص. حفظ القناة ضمن قائمة القنوات الرئيسية.

وبهذه الخطوات البسيطة يمكنك الاستمتاع بمشاهدة حلقة “شاليه التأسيس” من شباب البومب 14 ومتابعة أجواء الكوميديا الرمضانية يوميًا عبر شاشة روتانا خليجية.