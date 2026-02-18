دعاء أول يوم رمضان 2026.. رد معي دعاء اليوم الاول مع بداية السحـــور “اللهم اغننا من فضلك”

يعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور في السنة الهجرية، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويبدأ بصيام يومه الأول الذي يحمل معه فرصة جديدة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء. يُعد الدعاء في أول أيام رمضان من السنن المحببة، لما له من أثر عظيم في فتح أبواب الرزق وتيسير الأمور ونيل رضا الله، في هذا المقال، نستعرض أهمية دعاء أول يوم رمضان، وأفضل الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم قولها، وكيفية استثمار هذا اليوم المبارك في التقرب من الله.
محتويات المقال
فضل الدعاء في أول يوم رمضان
- الدعاء هو وسيلة للتواصل المباشر مع الله وطلب الخير والبركة.
- أول يوم من رمضان فرصة لتجديد النية والإخلاص في العبادة.
- يستحب الإكثار من الاستغفار وطلب العفو، لما جاء عن النبي ﷺ: “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه”.
- الدعاء في أوقات البركة يزيد من فرص الاستجابة، وأول يوم رمضان أحد هذه الأوقات المباركة.
أفضل أدعية أول يوم رمضان 2026
“اللهم بارك لنا في هذا الشهر، واجعل صيامه لنا نورًا، وقيامه لنا إيمانًا، وذهاب همومنا وذنوبنا، وارزقنا فيه الصحة والعافية والرزق الحلال.”
“اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اجعل هذا الشهر شاهدًا لنا لا علينا.”
“اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، واجعلنا من المقبولين، وارزقنا خشيتك وطاعتك، وبلغنا ليلة القدر ونحن من الفائزين.”
اقرأ أيضاً:
“اللهم اجعل هذا الشهر شهر بركة لنا في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأهلينا، وحقق أمانينا، وبارك لنا في كل ما رزقتنا.”
نصائح للاستفادة من أول يوم رمضان
- استهل اليوم بالذكر والدعاء قبل الصوم وبعده.
- احرص على قراءة القرآن ولو جزء صغير في اليوم الأول.
- صِل الرحم وقدم الخير والمساعدة للمحتاجين.
- نظم وقتك لتجنب الإكثار من الملذات، وركز على العبادة والتقرب إلى الله.
- اكتب أهدافك الصالحة لهذا الشهر، مثل ختم القرآن، الصلاة في وقتها، أو الصدقة اليومية.
أول يوم من رمضان يحمل معه فرصة عظيمة لتغيير النفس والتقرب إلى الله بالدعاء والطاعات. استغلال هذا اليوم المبارك بالخشوع والدعاء والعمل الصالح يُعد بداية قوية لشهر كله بركة وغفران، ويقوي العلاقة مع الله، كما يجلب السكينة والطمأنينة إلى القلب.