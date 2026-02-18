دعاء أول يوم رمضان 2026.. رد معي دعاء اليوم الاول مع بداية السحـــور “اللهم اغننا من فضلك”

يعتبر شهر رمضان من أعظم الشهور في السنة الهجرية، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويبدأ بصيام يومه الأول الذي يحمل معه فرصة جديدة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء. يُعد الدعاء في أول أيام رمضان من السنن المحببة، لما له من أثر عظيم في فتح أبواب الرزق وتيسير الأمور ونيل رضا الله، في هذا المقال، نستعرض أهمية دعاء أول يوم رمضان، وأفضل الأدعية المأثورة التي يمكن للمسلم قولها، وكيفية استثمار هذا اليوم المبارك في التقرب من الله.

“اللهم بارك لنا في هذا الشهر، واجعل صيامه لنا نورًا، وقيامه لنا إيمانًا، وذهاب همومنا وذنوبنا، وارزقنا فيه الصحة والعافية والرزق الحلال.”

“اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اجعل هذا الشهر شاهدًا لنا لا علينا.”

“اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، واجعلنا من المقبولين، وارزقنا خشيتك وطاعتك، وبلغنا ليلة القدر ونحن من الفائزين.”

“اللهم اجعل هذا الشهر شهر بركة لنا في أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأهلينا، وحقق أمانينا، وبارك لنا في كل ما رزقتنا.”