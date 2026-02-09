فتح حساب بنك الخرطوم أصبح من الأمور المهمة لكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى وسيلة آمنة لحفظ أموالهم وإجراء المعاملات البنكية بسهولة البنك وفر أكثر من طريقة لفتح الحساب حتى يناسب مختلف الفئات، سواء للأشخاص الذين يفضلون التعامل المباشر أو من يرغبون في إنهاء الإجراءات إلكترونيًا هذه الخدمة ساعدت الكثيرين على توفير الوقت والجهد بدلًا من الانتظار لفترات طويلة داخل الفروع.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين يتيح للعميل إتمام إجراءات فتح الحساب من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الفرع الخدمة متاحة من خلال الموقع الرسمي أو منصة بنكك، والخطوات واضحة ولا تحتاج إلى خبرة مسبقة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو منصة بنكك.

اختيار اللغة المناسبة.

إدخال الرقم الوطني بشكل صحيح.

كتابة تاريخ الميلاد.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام لإكمال الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

قبل التقديم على فتح حساب بنك الخرطوم، يجب التأكد من توفر الشروط الأساسية التي يحددها البنك هذه الشروط بسيطة وتهدف إلى التأكد من هوية العميل وتنظيم عملية فتح الحساب.

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

توفر بطاقة رقم وطني أو جواز سفر ساري.

وجود رقم هاتف مفعل.

امتلاك بريد إلكتروني صالح للاستخدام.

فوائد فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

فتح الحساب أون لاين يوفر على العميل الكثير من الوقت ويساعده على بدء استخدام الخدمات البنكية بسرعة كما يمنحه إمكانية متابعة حسابه وإجراء بعض المعاملات بسهولة.