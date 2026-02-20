“حلقـة كلهـا ضحك” استقبل تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 الحلقة 2 في هذا التوقيت مع عـامر ونواف

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 من اهم ما يتم البحث عنه تُعد قناة روتانا خليجية من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأعمال الخليجية والسعودية، حيث تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، خاصة خلال موسم رمضان. وتزداد عمليات البحث عن تردد القناة مع عرض مسلسل شباب البومب 14 الذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة ويُعد من أنجح المسلسلات الكوميدية في المنطقة.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 14

يُعرض مسلسل شباب البومب 14 يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

السعودية: الساعة 6:00 مساءً تقريبًا

مصر: الساعة 5:00 مساءً تقريبًا

الإمارات: الساعة 7:00 مساءً تقريبًا

ويتم إعادة الحلقات في أوقات مختلفة لإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة الأحداث.

مميزات القناة روتانا خليجية

تتميز قناة روتانا خليجية بعدة نقاط جعلتها من القنوات الرائدة، ومنها:

عرض حصري لأهم المسلسلات الخليجية.

جودة بث عالية بتقنية HD.

محتوى متنوع يجمع بين الدراما والكوميديا والبرامج.

فواصل إعلانية أقل مقارنة ببعض القنوات الأخرى.

اهتمام بالمحتوى المناسب لجميع أفراد الأسرة.

تردد قناة روتانا خليجية

يمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية من خلال البيانات التالية:

نايل سات:

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات الضبط

لضبط قناة روتانا خليجية على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم. اختيار “التركيب” أو “التثبيت اليدوي”. تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد بشكل صحيح. الضغط على “بحث” ثم حفظ القناة بعد ظهورها.

وبذلك يمكنكم متابعة مسلسل شباب البومب 14 بجودة عالية والاستمتاع بأحدث الحلقات يوميًا عبر شاشة روتانا خليجية.