“هسـه موعد أول سحـور” تعرف على امساكية رمضان 2026 في العراق وبغداد وعدد ساعات الصيام طـول الشهـر

امساكية رمضان 2026 في العراق من اهم ما يبحث عنه الجميع ، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام المسلمون في العراق بمعرفة مواقيت الصلاة والصيام اليومية لضبط أوقات الإفطار والسحور بدقة. تمثل إمساكية رمضان أداة مهمة لكل مسلم، تساعده على تنظيم يومه الروحي والعبادي خلال الشهر الكريم، والاستفادة من أوقاته في العبادة والطاعات.

موعد أول رمضان 2026

وفق الحسابات الفلكية، من المؤكد أن يكون أول أيام شهر رمضان 2026 في العراق يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويستمر الشهر الكريم لمدة 30 يومًا، مع متابعة رؤية الهلال للتأكد من ثبوت أول يوم الصيام.

اليوم التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 19 فبراير 2026 05:13 am 12:17 pm 03:26 pm 05:53 pm 07:23 pm الجمعة 20 فبراير 2026 05:12 am 12:17 pm 03:27 pm 05:54 pm 07:24 pm السبت 21 فبراير 2026 05:11 am 12:17 pm 03:28 pm 05:55 pm 07:25 pm الاحد 22 فبراير 2026 05:09 am 12:17 pm 03:28 pm 05:56 pm 07:26 pm الاثنين 23 فبراير 2026 05:08 am 12:17 pm 03:29 pm 05:57 pm 07:27 pm

(ملاحظة: أوقات الصلاة قد تختلف قليلًا حسب المدينة والموقع الجغرافي داخل العراق)

أهم الاستعدادات لشهر رمضان

تجهيز المنزل وترتيب المطبخ لاستقبال وجبات السحور والإفطار.

تحضير نوايا الصيام وتجديد العزيمة على أداء الطاعات والعبادات.

إعداد جدول للعبادات اليومية، بما يشمل الصلاة، قراءة القرآن، والصدقة.

مراجعة الأمور المالية والتأكد من سدّ الحقوق والواجبات قبل بداية الشهر.

المشاركة في أعمال الخير والمبادرات المجتمعية، لتعزيز روح التعاون والمودة في المجتمع.

بهذه الإمساكية، يمكن لكل مسلم في العراق تنظيم يومه بدقة والاستفادة من كل لحظة في شهر الرحمة والمغفرة، ليكون رمضان 2026 فرصة للسكينة الروحية والنمو الشخصي.