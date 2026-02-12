“خير الأيـام” موعد شهر رمضان 2026 في العراق وأهم الاستعدادات.. بدأ العد التنازلي

يُعتبر شهر رمضان المبارك من أعظم الشهور عند المسلمين، فهو شهر الصيام والعبادة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. ينتظره الناس من عام إلى آخر لما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية مميزة، حيث تجتمع العائلات على موائد الإفطار وتزداد أعمال الخير والصدقات، ويحرص الجميع على أداء الصلاة وقراءة القرآن.

موعد رمضان 2026 في العراق

بحسب التوقعات الفلكية، من المنتظر أن يكون أول أيام شهر رمضان في العراق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026. ومع ذلك فإن الإعلان الرسمي لبداية الشهر يتم بعد تحري الهلال من الجهات الدينية المختصة، لذلك قد يختلف الموعد يومًا حسب نتيجة الرؤية الشرعية.

موعد رؤية الهلال

يتم تحري هلال شهر رمضان في مساء اليوم الذي يسبق بداية الشهر المتوقع. فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء 17 فبراير، يكون اليوم التالي مباشرة هو أول أيام الصيام. أما إذا لم تثبت الرؤية، فيُتم شهر شعبان ثلاثين يومًا ويبدأ رمضان في اليوم الذي يليه. وتنتظر العائلات هذا الإعلان الرسمي لمعرفة الموعد الدقيق وبدء الاستعداد للصيام.

الاستعدادات لشهر رمضان

تبدأ التحضيرات لرمضان قبل قدومه بعدة أيام، وتشمل جوانب كثيرة، منها:

الاستعداد الروحي: بالإكثار من الدعاء والتوبة وتهيئة النفس للطاعة.

الاستعداد الأسري: من خلال تجهيز احتياجات البيت وتنظيم مواعيد السحور والإفطار.

الأعمال الخيرية: حيث يحرص الكثيرون على تجهيز الصدقات ومساعدة المحتاجين.

تنظيم الوقت: لوضع برنامج للعبادة وصلاة التراويح وقراءة القرآن.

هذه الاستعدادات تساعد على استقبال الشهر الكريم بحماس وفرحة كبيرة.