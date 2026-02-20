“كوميديا ممتعة مع عـامر” اذاعـة مسلسل شباب البومب 14 في هذا الموعد على روتانا خليجية في هذا الموعـد.. حلقـة 2 نـار

يواصل مسلسل شباب البومب 14 نجاحه الكبير مع عرض موسمه الرابع عشر، مؤكدًا مكانته كأحد أكثر الأعمال الخليجية متابعة في رمضان. يتميز المسلسل بأسلوبه الكوميدي الخفيف الذي يناقش قضايا الشباب اليومية بطريقة ساخرة وبسيطة، تجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية الهادفة، ما يجعله قريبًا من مختلف الفئات العمرية، ولمزيد من التفاصيل حول المسلسل تابعوا معنا السطور القادمة.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 14

يواصل شباب البومب 14 حضوره القوي في رمضان، جامعًا بين الكوميديا الهادفة والمتعة، يُعرض مسلسل شباب البومب 14 يوميًا خلال شهر رمضان في المواعيد التقريبية التالية:

السعودية: حوالي 6:00 مساءً

مصر: حوالي 5:00 مساءً

الإمارات: حوالي 7:00 مساءً

القنوات الناقلة للمسلسل

يُعرض المسلسل حصريًا عبر شاشة روتانا خليجية، التي اعتادت تقديم أبرز الأعمال الخليجية الرمضانية بجودة عالية ومتابعة واسعة في الوطن العربي.

أحداث الحلقة الثانية شباب البومب 14

شهدت الحلقة الثانية من شباب البومب 14 مواقف كوميدية جديدة نابعة من الحياة اليومية للشباب، حيث تصاعدت الأحداث في إطار ساخر مليء بالمفارقات الطريفة. تناولت الحلقة بعض السلوكيات المنتشرة بين الشباب، مع تقديم رسالة اجتماعية بأسلوب خفيف بعيد عن الوعظ المباشر، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور وأعاد التأكيد على هوية المسلسل المرحة.

تردد قناة روتانا خليجية

لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 على قناة روتانا خليجية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

نايل سات: 11295 أفقي (H) – معدل ترميز 27500

عرب سات: 11843 أفقي (H) – معدل ترميز 27500

بهذا يواصل شباب البومب 14 حضوره القوي في رمضان، جامعًا بين الكوميديا الهادفة والمتعة اليومية للمشاهدين في مختلف الدول العربية.