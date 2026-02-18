“مـرحب شهـر الخيـر” رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبارات مميزة لجميع الاصدقاء والأحبة والأهل.. ابعتهـا لحبايبك

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، يحلّ شهر رمضان المبارك كل عام حاملاً معه أجواءً من الطمأنينة والسكينة، حيث تتجدد القلوب بالإيمان وتسمو الأرواح بالقرب من الله. ويُعد تبادل رسائل التهنئة من أجمل العادات التي تعكس المحبة والتواصل بين الأهل والأصدقاء، فتصل الكلمات الصادقة إلى القلوب قبل الهواتف، وتُشعر الجميع ببهجة هذا الشهر الكريم.

روحانيات رمضان

رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر تتضاعف فيه الحسنات وتُفتح أبواب الرحمة والمغفرة. في لياليه تجتمع العائلات حول مائدة الإفطار، وتعلو أصوات الدعاء في المساجد، وتنتشر أجواء الخير والتسامح بين الناس. إنه فرصة عظيمة لمراجعة النفس، وتقوية الصلة بالله، وبداية صفحة جديدة مليئة بالطاعات والعمل الصالح.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يبلغكم رمضان وأنتم في أحسن حال، وأن يعينكم على صيامه وقيامه.

رمضان كريم، جعله الله شهر خير وبركة عليكم، وكتب لكم فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

مع حلول شهر الرحمة، أرسل لكم أطيب الأمنيات بقلبٍ صادق، وأسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال.

أسأل الله أن يجعل هذا الشهر بداية فرح دائم، وأن يرزقكم فيه راحة البال وسعة الرزق.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا من المقبولين الفائزين برضاه.

أدعية مستحبة في شهر رمضان

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولَّ أمرنا، واكتب لنا الخير حيث كان.

اللهم ارزقنا في رمضان قلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكرًا وعملاً متقبلاً.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا نصيبًا من كل خير تنزله في هذا الشهر الكريم.

وفي الختام، يبقى رمضان مناسبة عظيمة لتبادل الكلمات الطيبة والدعوات الصادقة، فالكلمة الجميلة صدقة، ورسائل التهنئة باب من أبواب نشر المحبة والألفة في هذا الشهر المبارك.