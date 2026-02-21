“فرصتك تربح 500 ألف ريال يمني” رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة خلال alsaeedah-tv.com لتكون أنت فائز اليـوم

تُعد مسابقة طائر السعيدة واحدة من أبرز البرامج الرمضانية التي ينتظرها الجمهور في اليمن خلال شهر رمضان من كل عام، حيث تجمع بين الترفيه والثقافة وروح التحدي في أجواء مليئة بالحماس. استطاع البرنامج أن يحقق شعبية واسعة بفضل فكرته المميزة التي تقوم على طرح أسئلة متنوعة في مختلف المجالات، مع منح المشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة. وفي رمضان 2026، يعود البرنامج بحلقات جديدة ومفاجآت مميزة تزيد من تفاعل المشاهدين.

موعد عرض مسابقة طائر السعيدة

حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور لمتابعة البرنامج، تعرض قناة السعيدة حلقات “طائر السعيدة” يوميًا خلال شهر رمضان وفق جدول زمني مدروس. يتم بث العرض المباشر في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت اليمن. ولتلبية احتياجات المشاهدين ذوي الأوقات المختلفة، يُعاد عرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا، بينما تأتي الإعادة الثانية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

تتيح هذه التوقيتات المتنوعة للمتابعين فرصة الاستمتاع بمحتوى البرنامج الشيق، سواء في أوقات ما قبل الإفطار أو بعده، مما يضمن وصوله إلى الجميع.

شروط الاشتراك في المسابقة

لضمان مشاركة عادلة ومنظمة في المسابقة، وضعت إدارة البرنامج عددًا من الشروط، من أبرزها:

أن يكون المتقدم يمني الجنسية ومقيمًا داخل اليمن.

إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق عند التسجيل.

الالتزام بالإجابة على الأسئلة خلال المدة المحددة.

الموافقة على شروط وأحكام المسابقة المعلنة عبر القناة.

عدم الاشتراك بأكثر من حساب لتجنب الاستبعاد.

رابط الاشتراك والخطوات

يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الرسمي الذي تعلنه قناة السعيدة على شاشتها أو عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتمثل خطوات الاشتراك في:

الدخول إلى رابط التسجيل المخصص للمسابقة. تعبئة نموذج البيانات (الاسم، رقم الهاتف، المحافظة). تأكيد صحة المعلومات المدخلة. متابعة الحلقات يوميًا والإجابة على السؤال المطروح. انتظار إعلان الفائزين عبر الحلقة التالية أو عبر المنصات الرسمية.

وتستمر مسابقة طائر السعيدة رمضان 2026 في تقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمتعة، مما يجعلها واحدة من أهم البرامج الرمضانية التي تحظى بمتابعة واسعة داخل اليمن.