عـرض مسلسل شباب البومب 14 الحلقة 5 “شاليه التأسيس”على روتانا خليجية في هذا الموعـد لا تفوتها حلقة مليانه ضحك

يُعد مسلسل شباب البومب 14 من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، خاصة خلال شهر رمضان. واستطاع العمل على مدار مواسمه المتعددة أن يحافظ على جماهيريته بفضل طرحه الخفيف والممتع لقضايا الشباب بأسلوب ساخر يجمع بين الضحك والرسائل الاجتماعية الهادفة. ويأتي الموسم الرابع عشر ليواصل نجاح السلسلة ويقدم مواقف جديدة ومغامرات مختلفة لشخصية “عامر” وأصدقائه.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 14

تُعرض الحلقة الخامسة من مسلسل شباب البومب 14 ضمن الحلقات اليومية للموسم خلال شهر رمضان 2026، حيث يأتي عرضها في التوقيت المعتاد للمسلسل في وقت الإفطار تقريبًا.

العرض اليومي: خلال شهر رمضان

التوقيت: حوالي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت السعودية

الإعادة: في أوقات متأخرة من الليل

القنوات الناقلة للمسلسل

يُعرض مسلسل شباب البومب 14 حصريًا عبر شاشة روتانا خليجية، وهي القناة التي ارتبط اسمها بالمسلسل منذ سنوات طويلة.

كما يمكن متابعة الحلقات عبر المنصات الرقمية التابعة للقناة، ما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة الحلقة في أي وقت.

أحداث مسلسل شباب البومب الموسم 14

يحمل الموسم الرابع عشر العديد من القضايا الاجتماعية التي تلامس واقع الشباب في المجتمع الخليجي، ومن أبرز المحاور التي يناقشها:

تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة اليومية

الضغوط العائلية والمقارنات بين الأبناء

الطموح المهني والتحديات الاقتصادية

العلاقات بين الأصدقاء والمواقف الطريفة الناتجة عنها

وفي الحلقة الخامسة تحديدًا، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول موقف جديد يقع فيه “عامر” نتيجة سوء فهم، ما يؤدي إلى سلسلة من المفارقات المضحكة بينه وبين أصدقائه، قبل أن تنتهي الحلقة برسالة اجتماعية بسيطة تعكس أهمية التفاهم وعدم التسرع في الحكم على الآخرين.

تردد قناة روتانا خليجية

لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على بيانات قناة روتانا خليجية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

يواصل مسلسل شباب البومب 14 تأكيد مكانته كأحد أنجح الأعمال الكوميدية في رمضان، حيث يجمع بين الضحك والطرح الواقعي لقضايا الشباب. ومع كل حلقة جديدة، ينجح العمل في جذب اهتمام المشاهدين بمواقف طريفة وأحداث قريبة من الحياة اليومية، ما يجعله من أبرز المسلسلات المنتظرة يوميًا خلال الشهر الكريم.