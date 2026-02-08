قلق بين متقاعدي العراق بشأن موعد صرف الرواتب التقاعدية

تصاعدت خلال الساعات الماضية تساؤلات ومخاوف واسعة بين شريحة المتقاعدين في العراق بشأن موعد صرف رواتبهم التقاعدية، وذلك على خلفية تأخر صرف رواتب موظفي الدولة مؤخراً، ما أثار حالة من القلق حول إمكانية تأجيل أو تعطيل مستحقاتهم الشهرية.

رواتب المتقاعدين مع بداية كل شهر

وبحسب المتعارف عليه، تُصرف رواتب المتقاعدين مع بداية كل شهر، إلا أن التأخيرات التي شهدتها رواتب الموظفين دفعت الكثير من المتقاعدين إلى التعبير عن قلقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذه الرواتب تمثل المصدر المالي الوحيد لغالبية هذه الفئة، والتي تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء ومتطلبات معيشية يومية.

تأخير صرف رواتب المتقاعدين

ويرى عدد من المتقاعدين أن أي تأخير، حتى لو كان ليوم أو يومين، ينعكس بشكل مباشر على حياتهم المعيشية، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القوة الشرائية. ويقول أحد المتقاعدين: “نحن نعتمد على هذه الرواتب في مصاريف العلاج والغذاء، وأي تأخير يضعنا أمام ضغوط كبيرة لا نستطيع تحملها”.

الشأن المالي والاقتصادي

كما تساءل آخرون عما إذا كانت رواتب المتقاعدين ستبقى ضمن أولويات الصرف في حال وجود أزمات مالية أو فنية، مؤكدين أن سنوات خدمتهم الطويلة للدولة تفرض ضمان انتظام صرف مستحقاتهم دون تأخير.

من جهتهم، حذر مختصون في الشأن المالي والاقتصادي من أن المتقاعدين يُعدّون من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وأن أي تأخير في صرف رواتبهم قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على آلاف الأسر العراقية.

مصرف الرشيد باشر بصرف رواتب المتقاعدين

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مصرف الرشيد باشر بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط، إلا أن هيئة التقاعد لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي إطلاق الرواتب، الأمر الذي أبقى حالة الترقب والقلق قائمة بين المتقاعدين بانتظار توضيح رسمي يبدد المخاوف.