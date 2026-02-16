“شهر الخير والبركة” الأرصاد الفلكية توضح موعد رمضان 2026 في جميـع الدول العربيـة.. أدعية مستحبة هتغير حياتك

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك من كل عام لما يحمله من أجواء روحانية عظيمة، حيث تتجدد مشاعر الإيمان وتكثر الطاعات وتعم أجواء المحبة والتراحم بين الناس. ويُعد الاستعداد لمعرفة الموعد الرسمي لبداية الشهر خطوة مهمة لتنظيم العبادات والصيام والقيام، إلى جانب الاستعدادات الأسرية المرتبطة بهذا الشهر الفضيل.

موعد رمضان 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان لعام 2026 من المتوقع أن تكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وهو الموعد الذي ينتظره ملايين المسلمين لبدء الصيام وأداء العبادات الخاصة بالشهر الكريم، مع ترقب الإعلان الرسمي الذي يصدر بعد تحري الهلال.

موعد رؤية الهلال

من المنتظر أن تتم عملية تحري هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء السابق لبداية الشهر، حيث تعتمد الجهات المختصة على الرؤية الشرعية إلى جانب الحسابات الفلكية للتأكد من ثبوت دخول الشهر. وبعد إعلان النتيجة بشكل رسمي، تبدأ الاستعدادات النهائية في المساجد والبيوت لاستقبال أول أيام الصيام.

الأدعية في شهر رمضان

يتميز رمضان بكثرة الدعاء والذكر، فالدعاء من أعظم العبادات التي يحرص المسلمون عليها طوال أيام الشهر. ومن الأدعية التي يرددها الكثيرون:

اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال واغفر لنا الذنوب.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

كما يحرص المسلمون على الدعاء وقت الإفطار وفي صلاة التراويح، طمعًا في الرحمة والمغفرة ونيل الأجر العظيم.

في النهاية، يبقى شهر رمضان فرصة ذهبية للتقرب إلى الله وفتح صفحة جديدة مليئة بالطاعة والخير، لذلك يسعى الجميع إلى استقباله بقلوب صافية وعزيمة صادقة. إذا أحببت أكتب لك أيضًا فقرة عن الاستعدادات أو فضل الصيام أو برامج العبادة خلال الشهر.