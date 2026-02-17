شكــد وصل للتــو..سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 اليوم الاربعاء في المحلات

الذهب يعتبر من المعادن النفيسة الأكثر شعبية في العراق، فهو جزء لا يتجزأ من الثقافة الاقتصادية والاجتماعية. يعتمد العراقيون بشكل كبير على الذهب في صناعة المجوهرات، والهدايا، والادخار، ويتميز عيار 21 بكونه الأكثر استخدامًا نظرًا لتوازنه المثالي بين المتانة والجمال، مقارنة بالعيارات الأعلى أو الأقلK وتتأثر أسعار الذهب في العراق بعدة عوامل، أهمها تحركات سوق الأونصة العالمي، أسعار الدولار، والتغيرات في السياسات النقدية الدولية، خاصة في الولايات المتحدة التي تؤثر أسعار الفائدة فيها مباشرة على قيمة المعدن النفيس.

أسعار الذهب بحسب العيارات الأكثر تداولًا

فيما يلي جدول يوضح أسعار غرامات الذهب اليوم في العراق وفق العيارات المختلفة:

العيار السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي 24 206,886 158 22 189,645 145 21 181,025 138 18 155,164 118

ملاحظة: يُعد عيار 21 هو الأكثر شيوعًا في العراق، ويُستخدم بشكل واسع في تصنيع الحلي والمجوهرات، نظراً لتوازنه بين الجودة والسعر المقبول.

أسعار الأوقية والجنيه

للمهتمين بالشراء بكميات أكبر، نقدم أسعار الأوقية والجنيه الذهب في السوق العراقية:

النوع السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي أوقية الذهب 6,434,844 4,911 جنيه الذهب 1,737,839 1,326

الجنيه الذهب يُعتمد عادةً كمرجع للحسابات الصغيرة بين التجار والمستثمرين، بينما الأوقية تُستخدم أكثر في الصفقات الاستثمارية الكبرى.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو

أما بالنسبة للمستثمرين الراغبين في شراء الذهب بكميات كبيرة، فإليكم سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلو اليوم:

الوزن السعر بالدينار العراقي السعر بالدولار الأمريكي 1 كيلو 208,333,748 158,997

سعر السبيكة يمثل مؤشرًا مهمًا للأسواق، حيث يُظهر تحركات الذهب على نطاق أوسع ويؤثر على الأسعار المحلية للمستثمرين والتجار الكبار.

تحليل حركة الذهب عالميًا

الذهب في العراق لا يتحرك بمعزل عن الأسواق العالمية. اليوم، انخفضت أسعار الذهب عالميًا بشكل ملحوظ:

الأونصة الفورية: انخفضت بنسبة 0.8% لتصل إلى 4,953.90 دولار.

العقود الأميركية الآجلة لتسليم أبريل: هبطت بنسبة 1.5% لتسجل 4,972.90 دولار للأونصة.

تأثير هذه التغيرات على العراق يكون مباشرًا، حيث تتحدد الأسعار المحلية بحسب أسعار الأونصة مع إضافة رسوم النقل والضرائب والتقلبات في سعر الدولار.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في العراق

أسعار الأونصة العالمية: أي تراجع أو ارتفاع في الأسواق العالمية ينعكس سريعًا على الأسعار المحلية. سعر الدولار: ارتفاع الدولار يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين ويزيد تكلفة الذهب بالدينار. السياسات النقدية العالمية: رفع أو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يؤثر على جاذبية الذهب للاستثمار. العرض والطلب المحلي: موسم المناسبات مثل الأعياد والزواج يزيد الطلب على الذهب، مما قد يرفع أسعاره.

توقعات السوق خلال الفترة القادمة

خبراء الاقتصاد يشيرون إلى احتمالية أول خفض للفائدة في يونيو، وهو ما قد يزيد جاذبية الذهب للاستثمار. كما يتوقع أن يظل الذهب عيار 21 الخيار المفضل محليًا، مع اهتمام متزايد بالشراء للاستثمار والادخار بعيدًا عن التغيرات اليومية للأسواق.

يبقى الذهب عنصرًا استثماريًا مهمًا في العراق، وعيار 21 هو المعيار الأكثر استخدامًا في الأسواق المحلية. مع تقلبات الأسعار العالمية، يُنصح دائمًا بالمراقبة اليومية للأسعار المحلية قبل اتخاذ أي قرار شرائي أو بيعي، لضمان أفضل قيمة مقابل الاستثمار.