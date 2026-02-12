سرطان القولون والمستقيم يزداد بنسة 600%.. اعــرف الاعراض وطريقة الوقاية منه

يعتبر سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، ويشكل تحديًا صحيًا كبيرًا نظرًا لتأثيره الكبير على الجهاز الهضمي وصعوبة اكتشافه في مراحل مبكرة. ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ حياة المرضى، خصوصًا إذا تم الجمع بين الوعي بالأعراض واتباع أساليب الوقاية.

أعراض سرطان القولون والمستقيم

قد تظهر أعراض سرطان القولون والمستقيم بشكل تدريجي، وغالبًا ما يتم تجاهلها في البداية. وتشمل أبرز العلامات التحذيرية:

تغيرات في حركة الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر دون سبب واضح.

وجود دم في البراز أو تغير لونه إلى الغامق.

آلام أو تشنجات في البطن بشكل مستمر.

فقدان الوزن غير المبرر والتعب الشديد.

انتفاخ البطن أو شعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد الذهاب للحمام.

وينصح الأطباء عند ظهور أي من هذه الأعراض بضرورة استشارة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل التنظير القولوني أو اختبارات الدم المخبرية.

عوامل تزيد من خطر الإصابة

تشير الدراسات إلى وجود بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مثل:

التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون.

أمراض القولون الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

العادات الغذائية غير الصحية، مثل الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وقلة الألياف.

التدخين وقلة النشاط البدني.

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم

يمكن الحد من خطر الإصابة باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين حركة الأمعاء والحفاظ على وزن صحي. الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول. إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر، خاصة للأشخاص فوق سن الخمسين أو الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض. متابعة الأعراض الصحية بشكل مستمر وعدم تجاهل أي تغيرات في حركة الأمعاء أو البراز.

يشدد الخبراء على أن الكشف المبكر والوعي بالأعراض هما العاملان الرئيسيان للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. ومن خلال اتباع أسلوب حياة صحي وإجراء الفحوصات الدورية، يمكن تقليل احتمالية الإصابة بشكل كبير، وزيادة فرص العلاج الناجح في حال اكتشاف المرض مبكرًا.