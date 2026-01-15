أين يمكنني مشاهدة راسينغ سانتاندير – نادي برشلونة؟.. ماتش برشلونة racing vs barcelona

تستعد الجماهير لمتابعة مباراة راسينغ سانتاندير ضد نادي برشلونة ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2026، والتي تقام يوم الخميس 15 يناير 2026 على ملعب إل ساردينيرو. يبحث عشاق الكرة الإسبانية عن أفضل الطرق لمتابعة المباراة سواء عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، لضمان مشاهدة اللقاء بجودة عالية وبدون انقطاع.

القنوات الناقلة لمباراة رسينغ ضد برشلونة

تبث المباراة بشكل مباشر على قناة MBC MASR 2، عبر القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح لمتابعي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة اللقاء بالمجان. وتعتبر القناة الناقلة الرسمية للمباراة، مع تقديم تغطية شاملة قبل وأثناء وبعد المباراة، بما في ذلك التحليلات والتشكيلات.

تردد قناة MBC MASR 2 HD على نايل سات:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أين يمكنني مشاهدة راسينغ سانتاندير – نادي برشلونة؟

بالإضافة إلى البث الفضائي، يمكن متابعة المباراة عبر منصة Shahid VIP، التي توفر خدمة البث المباشر لجميع مباريات كأس ملك إسبانيا 2026، مع إمكانية الاشتراك للحصول على جودة عالية وخيارات متعددة للمشاهدة على الأجهزة الذكية.

خطوات متابعة المباراة على Shahid VIP:

الدخول إلى موقع Shahid أو تطبيق Shahid VIP على الهاتف أو التلفاز الذكي. اختيار قسم الرياضة أو البحث عن مباراة راسينغ ضد برشلونة. الاشتراك في باقة Shahid VIP إذا لم يكن لديك حساب مفعل. مشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية مع إمكانية متابعة الإحصائيات والتعليقات الفورية.

التعليق

سيتولى التعليق على المباراة المعلق عصام عبده، المعروف بخبرته في متابعة المباريات الإسبانية، حيث يقدم شرحًا وتحليلًا حيًا لكل أحداث اللقاء.

تتيح القنوات الفضائية MBC MASR 2 والمتابعة الرقمية عبر Shahid VIP للجماهير خيارات متعددة لمشاهدة مباراة راسينغ سانتاندير – برشلونة، سواء بالمجان أو عبر الاشتراك الرقمي، مع تغطية كاملة تشمل التشكيلات، الإحصائيات، والتحليل الفني للمباراة. تأتي هذه المباراة ضمن أقوى مواجهات كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، مع ترقب كبير من الجماهير العربية والأوروبية على حد سواء.