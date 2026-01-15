القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير barcelona vs racing اليوم في كاس ملك اسبانيا.. ماتش يامين يامال اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026، تأتي المباراة وسط رغبة البلوجرانا في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، بعد سلسلة غياب عن التتويج، في ظل منافسة شرسة من فرق أخرى، وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة، بعد الخروج المفاجئ لفريق ريال مدريد أمام ألباسيتي، وفيراريال أمام راسينج، مما يزيد من ضغط برشلونة لتجنب أي مفاجآت محتملة في البطولة.

موعد مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

اليوم والتاريخ: الخميس 15 يناير 2026

الملعب: إل ساردينيرو

موعد الانطلاق: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

القناة نوع البث المعلق MBC مصر 2 مفتوحة عصام عبده شاهد عبر الإنترنت عصام عبده

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر منصة شاهد، التي تتيح البث المباشر لمباريات كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر المنصة إمكانية مشاهدة المباراة من أي مكان حول العالم.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يدخل برشلونة المباراة بقيادة مدربه مع محاولة تعزيز الهجوم والسيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، معتمدًا على أبرز نجومه في الموسم الحالي، وسط توقعات بأن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، أراوخو، ديست

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس، ديمبيلي

أما فريق راسينج سانتاندير فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمحاولة فرض التعادل أو تسجيل مفاجأة أمام بطل السوبر الإسباني.

تعد مواجهة برشلونة وراسينج سانتاندير واحدة من أبرز مباريات كأس ملك إسبانيا في هذا الدور، حيث يسعى البلوجرانا لتأكيد قوته واستعادة اللقب، بينما يحلم راسينج بإحداث مفاجأة جديدة على حساب الكبار. وستكون الأنظار مشدودة إلى الملعب مساء اليوم الخميس 15 يناير 2026 لمعرفة من سينجح في فرض سيطرته على اللقاء.