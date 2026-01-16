اين يمكنني مشاهدة مباراة الأردن ضد اليابان في كأس آسيا تحت 23 سنة؟.. تابع لعبة jordan u23 vs japan u23 في ربع النهائي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية نحو مواجهة قوية بين منتخب الأردن ومنتخب اليابان تحت 23 سنة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية. اللقاء يمثل صراعًا بين طموح عربي وإرث آسيوي عريق، ويُقام بنظام خروج المغلوب، ما يزيد من حدة المنافسة والإثارة.

يدخل المنتخب الأردني اللقاء بمعنويات عالية بعد أداء جيد في دور المجموعات، فيما يواصل منتخب اليابان عروضه القوية ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب القاري.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأردن ضد اليابان

تتوفر مباراة الأردن واليابان عبر أكثر من قناة رياضية، حيث تمتلك شبكة beIN SPORTS حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يمكن متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق 365Scores لجميع المباريات والأحداث الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد اليابان

beIN SPORTS 6 HD

الكأس 6 HD

تردد قناة beIN SPORTS 6 الناقلة للمباراة

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ beIN SPORTS 6 نايل سات 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3

تردد قناة الكأس 6 HD الناقلة للمباراة

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الكأس 6 HD سهيل سات 10770 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 3/4

موعد مباراة الأردن ضد اليابان

توقيت القاهرة: 1:30 ظهرًا

توقيت الأردن والسعودية: 2:30 ظهرًا

اليوم: الجمعة

معلقو مباراة الأردن واليابان

قناة beIN SPORTS 6: عامر الخوذيري

قناة الكأس 6 HD: منتصر الأزهري

نتيجة مباراة اليابن تحت 23 ضد الأردن تحت 23

علي العزايزة سجل هدف التقدم لمنتخب الأردن في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه الأفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني. ومع بداية الشوط الثاني، تتصاعد حدة الإثارة على أرضية الملعب، حيث يسعى المنتخب الياباني لإدراك التعادل بينما يحاول الأردن المحافظة على تقدمه والاستفادة من زخم الهدف المبكر.