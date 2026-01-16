تابعها اليوم.. مباراة الاتحاد ضد الاتفاق على تردد قناة ثمانية الجديد

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة مرتقبة تجمع بين فريقي الاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل الصراع على تحسين المراكز في جدول الترتيب.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم الجمعة

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهو أحد أبرز الملاعب السعودية وأكثرها جاهزية لاستضافة المباريات الكبرى. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، بينما تبدأ في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القدس، وفي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، ما يتيح للجماهير في مختلف الدول العربية متابعة المباراة في توقيت مناسب.

فريق الاتحاد في مباراة اليوم

ويدخل فريق الاتحاد المباراة بحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادل الجولة الماضية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى الاتفاق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده على تحسين موقعه في ترتيب الدوري السعودي.

القنوات الناقلة

وعلى صعيد البث التلفزيوني، تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات «ثمانية» (Thmanayh)، الناقل الرسمي الجديد لمنافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم. وتُذاع المواجهة عبر قناة «ثمانية 1 HD»، مع توفير بث مباشر عبر تطبيق «ثمانية» الرقمي لمحبي المشاهدة عبر الإنترنت.

ويمكن استقبال قناة ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 12360، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بجودة بث عالية HD. كما تتوفر القناة على عرب سات عبر تردد 11919، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، ما يضمن وصول البث إلى أكبر شريحة من المشاهدين في الوطن العربي.