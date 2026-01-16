كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن التشكيل المتوقع لفريقه في مواجهة اليوم أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، وتُقام المباراة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويأمل العميد في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله 1-1 مع ضمك في الجولة الماضية.

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق

ويستعين اتحاد في مواجهة اليوم بكتيبة من النجوم، وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق في خط الهجوم، إلى جانب مواطنيه موسى ديابي ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الهولندي ستيفن بيرجوين، والصربي بريدراج رايكوفيتش في حراسة المرمى، والمالي محمدو دومبيا.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، أحمد شراحيلي

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، روجر فيرنانديز

خط الهجوم: موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما

تفاصيل مباراة الاتحاد أمام الاتفاق

ويعول كونسيساو على هذا التشكيل المتوازن لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل فريقه المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات، وتعادل ثلاث مرات، وخسارة ثلاث مباريات. في المقابل، يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026 في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد

ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات ثمانية الناقلة حصريًا لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، سواء عبر البث التلفزيوني أو عبر تطبيقها الرقمي، لمتابعة كافة أحداث اللقاء لحظة بلحظة، خاصةً في ظل الطموحات الكبيرة للفريقين وتحقيق الفوز في مواجهة حاسمة ضمن منافسات الدوري.