صافرة بداية مباراة الإمارات وفيتنام.. تـــابع المباراة

في إطار منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، يستعد منتخب الإمارات لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره منتخب فيتنام، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية. وتترقب الجماهير العربية والآسيوية هذه المباراة لما تحمله من أهمية كبيرة، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

مباراة الإمارات وفيتنام

وتقام مباراة الإمارات وفيتنام على أرضية استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، أحد الملاعب الرئيسية التي تستضيف مباريات البطولة. وتُعد هذه النسخة من كأس آسيا تحت 23 عامًا محطة مهمة للمنتخبات المشاركة، خاصة مع قوة المنافسة بين 16 منتخبًا آسيويًا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات خلال دور المجموعات، شهدت صراعًا قويًا وأداءً متقاربًا بين المنتخبات.

منتخب الإمارات

ونجح منتخب الإمارات في بلوغ الدور ربع النهائي بعد أداء متوازن في دور المجموعات، حيث جمع 5 نقاط من ثلاث مباريات، حقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين، ليؤكد قدرته على المنافسة رغم صعوبة المجموعة التي تواجد بها. ويأمل “الأبيض الإماراتي” في استثمار هذا الأداء الإيجابي لتحقيق نتيجة مميزة أمام فيتنام.

دخل منتخب فيتنام اللقاء بمعنويات مرتفعة

في المقابل، يدخل منتخب فيتنام اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم عروضًا قوية في دور المجموعات، مكنته من تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ليبرز كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. ويعتمد المنتخب الفيتنامي على التنظيم الجيد والانضباط التكتيكي لمواصلة مشواره الناجح في البطولة.

صافرة بداية مباراة الإمارات وفيتنام

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وفيتنام اليوم الجمعة 16 يناير 2026، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، و6:30 مساءً بتوقيت السعودية، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وتُنقل المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورتس HD 6، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لمواجهة تعد من أبرز لقاءات الدور ربع النهائي.