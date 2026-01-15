قناة تنقــل مباراة الزمالك والمصري اليوم في كاس العاصمة في لقاء ناري.. نتيجة ماتش الزمالك مولعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مسابقة كأس الرابطة كأس عاصمة مصر 2025/2026، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة لكل فريق، حيث يسعى الزمالك لتحسين مركزه بعد البداية المتعثرة في البطولة، بينما يتطلع المصري إلى تأكيد صدارته للمجموعة قبل الانتقال إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك والمصري والقناة الناقلة

تنطلق المواجهة مساء الخميس 15 يناير 2026 على استاد برج العرب بالإسكندرية، في توقيتات مختلفة لمتابعي الكرة العربية:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة

تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 1، ويمكن استقبالها عبر النايل سات بالتردد التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12303 أفقي (H) 27500 5/6

جدول أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

الدقيقة الحدث 1 انطلاق مباراة الزمالك ضد المصري في كأس عاصمة مصر 8 ضغط هجومي مكثف من المصري لمحاولة التسجيل المبكر 15 الزمالك يُظهر الأفضلية ويهدد مرمى المصري 21 ركلة جزاء للزمالك → خوان بيزيرا يسجل الهدف الأول 24 محاولات الزمالك لتسجيل الهدف الثاني 35 ضغط المصري لإدراك التعادل، وتراجع دفاعي من الزمالك 42 استمرار تفوق الزمالك بهدف مقابل لا شيء 45+ نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك 1-0

التشكيل لنادي الزمالك

حراسة المرمى:

محمد عواد

خط الدفاع:

أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم

خط الوسط:

يوسف وائل (فرنسي) – محمد حمد – آدم كايد

خط الهجوم:

شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

البدلاء:

مهدي سليمان – بارون أوشينج – أحمد صفوت – محمود عصام الحصري – أنس وائل – عمار ياسر – حازم أسامة – أحمد شريف – ناصر منس

يمكن لعشاق الزمالك والمصري متابعة اللقاء لحظة بلحظة عبر البث التلفزيوني المباشر، بالإضافة إلى تحديثات لحظية عبر المواقع الرياضية المختلفة، لمتابعة الأهداف والفرص والتغيرات التكتيكية خلال المباراة.