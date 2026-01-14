ماتش نارية.. مباراة مصر ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا 2025 والتشكيلة للفريقين

مباراة مصر ضد السنغال من المباريات المرتقبة بين الفريقين حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم في أفريقيا والعالم العربي إلى المواجهة القوية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره منتخب السنغال، في مباراة مرتقبة تحمل طابع الحماس والإثارة وتعد هذه المواجهة من أبرز مباريات القارة السمراء، نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما الكبير، إضافة إلى رغبة كل فريق في تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

تنطلق مباراة مصر ضد السنغال في المواعيد التالية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر كما الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية كما في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

تنقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق البث، وأبرزها قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما بعض القنوات الأرضية المفتوحة في عدد من الدول الأفريقية حسب التغطية لذلك سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين.

تشكيل مباراة مصر ضد السنغال في كأس أمم أفريقيا 2025