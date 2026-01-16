مباراة الاتحاد ضد الاتفاق.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة قوية تجمع بين فريقي الاتحاد والاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ظل سعي كل منهما لتحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي.

مباراة الاتحاد والاتفاق

يدخل فريق الاتحاد، الملقب بـ«العميد»، المباراة بهدف العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية، حيث يطمح إلى استعادة نغمة الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي. ويعوّل الاتحاد على عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى خبرات لاعبيه، لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه وتمنحه دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة من المسابقة.

استعداد الاتحاد والاتفاق

في المقابل، يسعى فريق الاتفاق إلى تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز فرق الدوري، أملاً في تحسين مركزه في جدول الترتيب وحصد نقاط ثمينة خارج الديار ويأمل الاتفاق في استغلال أي تراجع أو ضغوط يتعرض لها الاتحاد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعكس تطور الفريق هذا الموسم.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

وتُقام مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 16 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، بينما تبدأ في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القدس، وفي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

مواجهة الاتحاد ضد الاتفاق

وتستضيف المواجهة أرضية ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهو أحد أبرز الملاعب في المملكة، ويُعرف باستضافته للعديد من المباريات الكبرى المحلية والقارية.

أما عن القنوات الناقلة، فتتولى شبكة قنوات «ثمانية» (Thmanayh) نقل منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل حصري. ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة «ثمانية 1 HD»، كما تتوفر إمكانية المشاهدة عبر البث الرقمي من خلال تطبيق «ثمانية» الرسمي، ما يتيح للجمهور متابعة اللقاء بسهولة من أي مكان.